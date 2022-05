Bilister har den siste tiden fått seg stadig nye ubehagelige overraskelser når de skal fylle drivstoff. For prisene har gjentatte ganger slått nye rekorder.

Og tirsdag måtte bilister igjen grave dypt ned i lommeboka for å fylle tanken. For da var bensinprisen over 27 kroner flere steder i landet.

Blant annet på Larsnes i Møre og Romsdal måtte man tirsdag ut med over 27 kroner for en liter. Det er det høyeste noensinne i Norge bekrefter både Circle K og Shell til TV 2.

27,40 kroner koster en liter bensin på Larsnes i Sande kommune tirsdag. Foto: Tipsar

Prisen bikka også 27 kroner på Circle K i Ålesund. Taxisjåfør Ismail Dal valgte å la være å fylle drivstoff da han så tallet.

– Det er altfor dyrt. Staten må gjøre noe for å senke prisen. Det burde koste mindre enn 15 kroner literen. Akkurat nå vurderer jeg å kjøpe en elektrisk bil, sier han.

Etterlyser tiltak

De høye prisene gjør at Frp-leder Sylvi Listhaug etterlyser tiltak fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Jeg synes det er helt forferdelig at han sitter og ser på dette. Folk blir flådd. Bedrifter rammes knallhardt. De sa jo før valget at de kan ikke sitte i regjering med en diesel og bensinpris på over 20 kroner literen. Det er mange måneder siden den prisen sprakk. Så jeg synes det er på tide at han handler, istedenfor «å følge situasjonen nøye». Det hjelper ingen i landet med så passiv regjering, sier hun til NRK.

Leder for Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, etterlyser nå at finansministeren må komme på banen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Krigen har gitt prishopp

Vedum har tidligere sagt at regjeringen følger situasjonen med høy diesel- og bensinpris tett for å se om det er nødvendig med grep, som å redusere avgifter.

Da Ukraina-krigen startet, spratt drivstoffprisene opp. Den siste tiden har oljeprisen passert 120 dollar fatet. Råolje raffineres til drivstoffprodukter.