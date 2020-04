Slik påvirkes ramadan av korona: – Gir meg mer tid til refleksjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg føler meg veldig trist som ikke kan holde åpent.

Det sier styreleder i ICC-moskeen Syed Rizwan Amed på Grønland i Oslo. Norges første moske opplever stinn brakke hver kveldsbønn under ramadan, men ikke i år.

Styreleder i Islamic Cultural Centre Norway, Syed Rizwan Amed. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Folk spør meg når vi kommer til å åpne moskeene igjen, men jeg har ikke et svar til dem. Som alle andre i Norge er vi med på en felles dugnad for å bekjempe viruset, sier Amed.

Over 200 moskeer i Norge har siden korona-utbruddet holdt stengt for den tradisjonelle fredagsbønnen. En viktig bønn en gang i uka for muslimer.

– Mer fokus på religionen min

Mange av de over 200.000 muslimene i Norge skal fra og med i morgen faste fra soloppgang til solnedgang. Det betyr ingen mat eller drikke i mer enn 17 timer hver dag i én måned - unntaket er hvis man er syk, barn eller gravid.

Mindre sosial kontakt på grunn av koronatiltakene betyr at muslimene ikke får dratt på kveldsbønn i moskeene, kalt tarawih.

Roj Doski ser frem til markere eid etter at fastemåneden er over. Foto: Privat

Roj Doski (24) fra Fredrikstad håper bedre tider med færre restriksjoner etter hvert.

– Jeg hadde gledet meg til å dra til moskeen sammen med vennene mine, men det får jeg ikke gjort nå. Likevel ser jeg frem til å fullføre ramadan og feire etterpå tross strenge smittevern-tiltak, sier Doski om feiringen eid al-fitr som er ventet etter ramadan.

Lailan Bamarni mener virussituasjonen gir mer tid til religionen. Foto: Privat

Lailan Bamarni (24) fra Oslo ser frem til å markere tradisjonen på en annen måte enn tidligere.

– Som muslim er jeg opplært til å se det positive i enhver situasjon. Pandemien gir meg mer tid til å fokusere på religionen min og jeg tenker at dette kommer til å gå fint, sier Bamarni.

Kan ikke strømmes på nett

Da norske myndigheter innførte strenge korona-tiltak som å blant annet nekte store ansamlinger av folk, måtte flere organisasjoner kaste seg rundt for å finne nye løsninger.

Den norske kirke har valgt å strømme gudtjenester på nett, men det er ikke aktuelt å strømme den muslimske bønnen, i følge Islamsk Råd Norge.

Styreleder i Islamsk Råd Norge. Foto: Terje Pedersen

– Et viktig moment i Islam er at folk som ikke fysisk er sammen, ikke kan be sammen. Kveldsbønnen tarawih er ikke obligatorisk, så muslimer kan be hjemme, sier styreleder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye.

Han har derimot et forslag til landets over 200.000 muslimer.

– Ta bønnen hjemme, bruk mer tid til refleksjon og være sammen med din nærmeste familie i en fin tid fremover.

Han tror folk vil følge myndighetenes råd om smittevern.

– Jeg tror det kommer til å gå fint. Vi i Islamsk Råd Norge har laget en egen veiledning som vi har lagt ut på våre sider der vi forteller hvordan ramadan kan feires i en tid som denne, sier Diriye.

Moskeer over hele Norge er stengt på grunn av strenge korona-tiltak. Her fra Islamic Cultural Centre på Grønland i Oslo. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Forventer lange køer

En direkte konsekvens av stengte moskeer og mer tid hjemme, er at salget av dadler har gått til himmels. Flere er hjemme og derfor sikrer norske muslimer seg frukten i store mengder.

– Salget av dadler har eksplodert. Rett opp, sier Wakas Mir som peker tydelig oppover med hendene.

Mir driver en liten butikk på Grønland.

– Allerede nå har jeg folk som har bestilt en halv palle med dadler, og de nærmeste dagene vil det være kø utenfor, sier Mir som har lagt inn bestilling på det han selv omtaler som «en del» dadler.

Wakas Mir som eier butikken Tahoor på Grønland i Oslo opplever stor pågang i salget av dadler før ramadan. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Styreleder i Islamsk Råd Norge (IRN), Abdirahman Diriye, forklarer hvorfor dadler er så viktig for muslimer.

– Det er anbefalt av profeten Mohammed i Islam å åpne fasten med tre dadler. Det er med på å stabilisere blodsukkeret etter å ha fastet en lang dag, og innholder mye vitaminer og antioksidanter, sier Diriye.

Og kundene vet hva de vil ha.

– Jeg får en følelse av at ramadan er på vei når jeg kjøper dadler. Spiser ikke det så mye ellers i løpet av året, sier Zeeshan Aslam som sikret seg et par pakker.