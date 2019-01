I mai 2015 tok en islamistisk koalisjonsgruppe bestående av blant annet Jabhat Al Nusra kontroll over byen Ariha. Dette var den andre provinshovedstaden myndighetene mistet kontroll over, og det var et stort tilbakeslag for myndighetene. Det var denne offensiven den siktede mannen var en del av.

Foto: OMAR HAJ KADOUR / Afp