Skoleelev dømt til fengsel for falske legeerklæringer

Mannen var tenåring og avgangselev ved Bjørnholt videregående skole i Oslo. På et tidspunkt hadde han over 10 prosent fravær i flere fag. Han fryktet at han dermed ikke ville få standpunktkarakterer i disse fagene.

Ifølge dommen tok han kontakt med noen kamerater som hadde forfalsket legeerklæringer tidligere. Han fikk produsert fem erklæringer som totalt gjaldt 13 fraværsdager over en periode på to måneder i fjor vinter.

Eleven leverte legeerklæringene til sin lærer, men skolen fattet mistanke og anmeldte ham.

Det er første gang i historien en slik type sak er behandlet i norsk domstol.

– Redd for fravær

I avhør med politiet innrømmet mannen å ha skaffet seg og brukt falske legeerklæringer for å holde seg under fraværsgrensen.

ALVORLIG: Politiadvokat, Mia Marie Nordhagen, advarer elever mot betydelige konsekvenser ved dokumentfalsk. Foto: NRK

– Dette er alvorlig. Det er en straffbar handling og det er dokumentfalsk. Det er også bakgrunnen for at vi valgte å ta ut tiltale og sende til tingretten, sier politiadvokat Mia Marie Nordhagen til NRK.

Elevens advokat synes skolen har reagert for strengt, men forteller at mannen angrer på det han har gjort.

– Det eneste han tenkte på var å få karakter. Han var ikke klar over den strenge straffen han kunne få og som han fikk, sier Helan Kazim Hafzullah til NRK.

Eleven er dømt til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Retten mente det var formildende at han hadde gitt en uforbeholden tilståelse og at det hadde tatt lang tid før saken kom opp for retten. Derfor valgte de en betinget dom.

Dommen presiserer at det ikke ble funnet lignende saker å sammenligne strafferammen med. Dermed tok domstolen utgangspunkt i en sak der en elev hadde forfalsket vitnemålet sitt for å fastsette straff.

Byråd støtter anmeldelsen

TILSTO: Advokat, Helan Kazim Hafzullah, sier mannen angrer på det han har gjort Foto: NRK

Rektoren ved skolen sier til NRK at de strekker seg langt for å hjelpe elevene og oppmuntre dem til å være til stede, men at de anmelder lovbrudd.

Fraværsgrensen gjør at elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær, risikerer å stryke i faget.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, synes det er alvorlig når elever forfalsker dokumenter og bryter loven, men at skolene må være lydhøre og vise skjønn.

– Vi må være opptatt av årsaken til hvorfor dette kan skje. Fraværsgrensen har både positive og negative sider. Vi ser at den kan ha uheldig utslag, særlig for elever som er fattige og kommer fra hjem med mye trøbbel. Heldigvis er de fleste elever lovlydige, men jeg har full forståelse for at rektor har anmeldt i dette tilfellet, sier Thorkildsen.

Politiet med klar advarsel

FULL FORSTÅELSE: Inga Marte Thorkildsen har forståelse for anmeldelsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politiet ber alle rektorer anmelde elever som leverer inn falske legeerklæringer – og har en klar beskjed til dem som vurderer å jukse.

– Elever som velger å bruke denne fremgangsmåten bør være klar over at det er straffbart og at det kan få betydelige konsekvenser for dem, sier politiadvokat Nordhagen.

NRK har også vært i kontakt med Elevorganisasjonen, som ikke vil kommentere den konkrete saken, men sier følgende;

«Når man begår en straffbar handling, begår man en straffbar handling. Uansett hvor rigid og urimelig fraværsgrensa er, forsvarer ikke det å forfalske en legeattest.»