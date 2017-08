Skammet seg over å debutere seksuelt som 25-åring

Da standup-komiker og videoblogger Jahn Gorakh Mjaavatten-Bremdal fylte 20 år, følte han at «alle andre» hadde debutert seksuelt før ham selv.

– Jeg husker jeg tenkte: nå er jeg på overtid. Jeg følte meg uønsket, men også lite voksen, som om alle andre hadde utført et overgangsrituale jeg ikke hadde erfaring med.

Mjavatten-Bremdal måtte ofte forsvare valget han hadde tatt om å ikke ha sex for å «bli ferdig med det». I dag er han 29 år og skulle ønske han ikke hadde brydd seg så mye om hva folk rundt ham tenkte.

Fortalte om sexpress på Facebook

Forrige uke la han ut en video på sin egen Facebook-side, der han forteller om sine erfaringer rundt det å debutere seksuelt.

– Jeg håper videoen kan inspirere folk som har det på samme måte, til å være stolt av verdiene sine og ikke gi etter fra press fra samfunnet.

Etter han la ut videoen har han fått mange tilbakemeldinger fra ungdom som har opplevd sexpress. I kommentarfeltet under videoen skriver noen:

«Forferdelig trist at folk skal mene så jævlig mye om noe så individuelt og personlig. Var selv 19 og var med min første kjæreste, noe jeg er glad for. Kanskje mer press for guttene, jeg vet ikke. Synd det skal være sånn.»

I en av meldingene Jahn Gorakh har fått etter han la ut videoen står det: «(...) jeg var den siste i vennegjengen og fant den mest meningsløse rundbrenneren bare for å slippe å ha tanker rundt dette.» Foto: Skjermdump

Press på å ha «avansert» sex

Tore Holte Follestad, daglig leder på Sex og samfunn i Oslo, bekrefter at ungdom føler et press rundt det å debutere seksuelt. Han håndterer ofte henvendelser fra unge gutter som ikke er fornøyde med sitt eget utseende eller hvordan penisen deres ser ut.

– De er paniske og føler seg ikke klare for å ha sex, men tenker at de må få det unnagjort.

Daglig leder på Sex og samfunn i Oslo, Tore Holte Follestad, tror ungdom i dag er mer alene om seksualiteten sin enn tidligere. – De vet ikke hvem de skal snakke med. Foto: Sex og samfunn

Han forteller at mange later som de har hatt sex for å bli sosialt akseptert, og at de sosiale kravene er annerledes enn da han begynte å jobbe med ungdom for 17 år siden.

– Det som er typisk for dagens generasjon er at man skal være veldig avansert. Det holder ikke lenger å kysse og fingre, man skal være veldig erfaren med alle mulige seksuelle aktiviteter. Aller helst skal man ha erfaring med oralsex, vaginal- og analsex, og gjerne ha prøvd noe «kinky», som en trekant.

Han mener dagens seksualundervisning bør lære ungdom mer enn bare klamydia og hvordan man blir gravid.

– Vi trenger mer av de gode tingene: hva som skal til for at sex blir bra for deg og hvordan man håndterer egne behov.

Snakker om sex på Snapchat

Tale Maria Krohn Engvik har blitt «hele Norges helsesøster» på sosiale medier. Gjennom Snapchat-kontoen «Helsesista» mottar hun daglig henvendelser fra unge som bekymrer seg for det å debutere seksuelt.

– Både 14-åringer og unge i begynnelsen av 20-årene lurer på om det er noe galt med dem fordi de ikke har debutert ennå.

Gjennom Snapchat-kontoen «Helsesista» kommuniserer Tale Maria Krohn Engvik med ungdom på en utradisjonell måte. Foto: Privat

Hun tror flere faktorer spiller inn på hvorfor unge skammer seg over å debutere sent.

– Tenårene er jo årene hvor den seksuelle lysten vekkes, men det økte fokuset på kropp og sex også blant ungdom, er med på å påvirke presset. De kan også se porno på mobilen om de vil, og har en helt annen tilgang til å se kropp og sex enn før.

Temaer knyttet til seksualitet, kropp, grenser og selvfølelse går ofte igjen i storyene hun lager på Snapchat for å gi de unge kunnskap og få dem til å reflektere.

– Det er viktig å snakke med dem om det og si at det viktigste er at du selv skal kjenne på når du er klar. Ikke bare ha tilfeldig sex for å debutere, men vente til du har møtt noen du har lyst til å ha sex med.