– Jenter er generelt flinke til å åpne seg. De kommer og banker på døra og spør om jeg har tid. Sånn har det ikke vært med gutter, forteller Tale Maria Krohn Engvik, helsesøster i Bydel Nordre Aker til NRK.

Nå har hun imidlertid klart å få også guttene i tale om vanskelige og vonde ting. Etter at helsesøsteren begynte å bruke mobilapplikasjonen Snapchat, opplever hun at flere gutter tar kontakt.

– De stiller meg spørsmål gjennom appen, og mange av dem kommer også innom kontoret mitt og snakker om ting som er vanskelig og vondt, sier hun.

– Gutter trenger å bygge relasjoner

Aslak, en av guttene ved Heltberg videregående skole i Oslo, har slitt med angst og er en av de som har vært hos Engvik.

– Jeg så at vi har en helsesøster som sitter på Snapchat og er mer levende. Det er så mye deiligere å komme til en som du føler du kjenner litt. Da var det lettere å komme og snakke om alt, sier han.

BUDSKAP: Helsesøsteren tar også opp viktige temaer som kan være relevant for ungdommenes psykiske helse. Du trenger javascript for å se video. BUDSKAP: Helsesøsteren tar også opp viktige temaer som kan være relevant for ungdommenes psykiske helse.

Ifølge helsesøsteren er det gutter som har mest frafall fra skolen, og som er minst åpne.

– Gutter trenger mye mer å bygge relasjoner enn det jenter gjør. Så når de ser meg på Snapchat så ser de at jeg har kunnskap og at jeg er en ordentlig helsesøster. Jeg tror at de føler at får en relasjon til meg, sier Engvik.

Deler personlige historier

Relasjonen bygges kanskje også gjennom ordene helsesøsteren bruker.

«Om det er normalt å ha ståpikk hele tiden? For dere guttene som er i puberteten, så er det faktisk helt normalt,» sier hun i en av snappene til elevene.

Engvik passer også på at kommunikasjonen med elevene går begge veier og har selv delt sin historie om da hun ble utsatt for «bitching» og frosset ut av jentegjengen.

– Det betyr mye at hun selv er personlig, det får meg til å åpne meg mer opp, sier en av elevene.