Skal ha narko-workshop med politiet

«Du får melding om flere ungdommer som røyker hasj i en barnehage. Melder mener de selger narkotika, da det har vært gjentatt trafikk av ungdom som er der korte perioder og ser overlevering av noe.»

Slik starter beskrivelsen av den første situasjonen Politiets Fellesforbund nå har laget for å vise hvorfor de mener det er blitt vanskelig å gjøre en god jobb.

Riksadvokaten sendte i mai ut nye retningslinjer for hva politiet kan gjøre når de etterforsker narkotikakriminalitet. Riksadvokaten pekte på tre høyesterettsdommer som sa at rusmisbrukere ikke skulle straffes med fengsel for misbruket sitt. Det påvirket også muligheten til bruk av maktmidler.

Politiets Fellesforbund og Politijuristene sier man nå ofte ikke tør gå til aksjon av frykt for å gjøre feil.

I eksempelet skriver Politiets Fellesforbund at de tidligere ville ransaket. Men nå:

«Guttene sitter å røyker hasj. Så lenge det er til eget bruk er det ikke hjemmel til å ransake ifølge rundskrivet.»

NRK har sendt Riksadvokaten listen med situasjoner hvor mange politifolk nå er usikre på hva de kan gjøre. Han har ikke gitt noen kommentar.

I sommer sa riksadvokat Jørn Maurud at han hadde brukt mye tid på å forklare politiet når de har lov til å sjekke mobil, lommer, leilighet eller kroppens hulrom.

– Jeg synes det er litt rart, det kan jeg jo si, sa Maurud da om kritikken.

Men nå har Maurud hatt møte med politidirektør Benedicte Bjørnland. På møtet ble de enige om en workshop. Etter møtet publiserte de en kronikk i Politiforum:

«Riksadvokatembetet vil ta initiativ til en workshop for etaten om gjeldende lovbestemmelser, ny rettspraksis, samt riksadvokatens direktiver, og konsekvenser for rettshåndhevelsen.»

Må få klarhet

leder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold er fornøyd med at Riksadvokaten har hørt på kritikken. Foto: NRK

– Det er positivt at Riksadvokaten har tatt kritikken og bekymringen på alvor, sier leder i Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvold.

Ifølge Skatvold er eksemplene de nå har laget vanlige situasjoner for politiet.

– Det som må komme ut av denne workshopen er at det blir klart for medlemmene våre hva man kan gjøre og ikke kan gjøre i konkrete situasjoner, fortsetter hun.

Tror politiet får kalddusj

Det er ikke bare Politiets Fellesforbund som ser fram til en workshop om politiets mulighet til å bruke maktmidler.

Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO Foto: Daniel Christino

– Veldig gledelig. Dette er en mulighet for politiet til å forstå hva de har lov til, og ikke lov til å gjøre, sier RIO-leder Kenneth Arctander Johansen.

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjonen med mål om å øke kunnskapen på rusfeltet.

– Min opplevelse er at politiet har strevd litt med å være lojale til retningslinjene de har fått fra landets øverste påtalemakt. Istedenfor er mitt inntrykk at de har jobbet for lovendringer slik at de kunne fortsette tidligere praksis.

Han forteller at han har etterspurt at politidirektøren tar kontroll over etaten sin.

– Omsider ser hun ut til å gjøre det, og det er vi godt fornøyd med sier Arctander Johansen.

Ingen kommentar

Politidirektør Benedicte Bjørnland Foto: Heiko Junge

Politidirektør Benedicte Bjørnland signaliserte først at hun gjerne snakket om den planlagte workshopen, men da sammen med Riksadvokaten. Riksadvokat Jørn Maurud ønsker ikke å stille til intervju. Bjørnland har siden også avslått intervjuforespørselen. Med samme begrunnelse har hun også avslått å kommentere eksemplene fra Politiets Fellesforbund.