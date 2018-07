Sju menn tiltalt etter skytingen på Lambertseter

Like over midnatt natt til 12. mars fikk politiet inn melding om flere skudd på Lambertseter i Oslo. Et ukjent antall skudd ble avfyrt. Seks av skuddene traff veggen på en boligblokk og to skudd gikk gjennom hver sitt vindu på Lambertseter fritidsklubb.

Nå er sju menn tiltalt for skytingen. Tiltalebeslutningen gjelder grov våpenovertredelse med en øvre strafferamme på seks års fengsel.

I forbindelse med skytingen, beslagla politiet en pumpehagle, revolver og en maskinpistol. Politiadvokat Sturla Henriksbø sier NRK at de ser svært alvorlig på saken.

– Krevende sak

Politiadvokat Sturla Henriksbø sier det dreier seg om en veldig alvorlig hendelse som lett kunne ført til tap av liv eller skader på tilfeldige personer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette er en veldig alvorlig hendelse som lett kunne ført til tap av liv eller skader på tilfeldige personer i det aktuelle boligområdet, sier Henriksbø, som er påtaleansvarlig i saken.

De konkrete omstendighetene i saken, antallet og typen våpen som ble benyttet og at skytingen fant sted i et tettbefolket boligområde vil være straffeskjerpende.

Henriksbø sier at samtlige av de tiltalte er kjent av politiet for tidligere forhold. Han sier at etterforskningen av saken har vært krevende.

– Det har vært et stort antall siktede, vitner, våpen og åsteder. I tillegg så har de siktede i saken i liten grad vært samarbeidsvillige, sier han til NRK.

Eskalerende konflikt

Til sammen 16 personer har vært siktet i saken og ni av dem har vært varetektsfengslet under etterforskningen.

Politiet mener at skytingen er en del av et oppgjør i et kriminelt miljø.

De siktede i saken er født mellom 1982 og 1998. Flere av dem har vært sentrale skikkelser i B-gjengen i Oslo.

– Det fremstår som at motivet for skytingen har startet som en bagatellmessig uenighet som har eskalert til trusler fram og tilbake. I et forsøk på å gjøre opp, så har partene bevæpnet seg og det har blitt avfyrt skudd, sier Henriksbø.

Henriksbø forteller at politiet fant prosjektiler inne i husveggene på blokka som ble beskutt, samt inne i fritidsklubben. Ifølge politiadvokaten kunne skytingen fått et langt mer alvorlig utfall.

– Det er alvorlig at kriminelle bevæpner seg på den måten og tar med skytevåpen ut i boligområder. Dette skjedde heldigvis på nattetid. Det er bare tilfeldigheter som gjør at ingen forbipasserende blir truffet, sier han.

En polsk statsborger ble et tilfeldig offer, ifølge politiet, da han ble skutt på Bjørndal og senere døde av skadene. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Flere skyteepisoder

I løpet av ett døgn i mars var det en rekke skyteepisoder på i Oslo. To episoder skjedde på Bjørndal, mens de to andre var på Jordal og Lambertseter.

På Bjørndal ble en polsk mann skutt inne i et garasjeanlegg. Mannen døde senere av skadene. Ifølge politiet var mannen et tilfeldig offer, og ikke knyttet til konflikten som førte til skyteepisodene.

– Tre av skytingene i denne perioden ble utført av de samme personene. Dette er personer som er godt kjent av politiet fra tidligere forhold, sier Henriksbø.

Han sier også at mannen som har erkjent drapet på Bjørndal var involvert i de tre andre skyteepisodene.

– Gjerningspersonen i drapet på Bjørndal var involvert i de tre andre skyteepisodene, sier han.