To personer løslatt etter skytingen på Lambertseter

Det bekrefter forsvareren til den ene av de løslatte, Vidar Lind Iversen, overfor NRK.

Hans klient er fortsatt siktet for grov overtredelse av våpenloven, i forbindelse med skytingen på Lambertseter.

To menn ble pågrepet senere på mandag. En av dem ble pågrepet hjemme klokka 12:55. Hans forsvarer, Vidar Lind Iversen, sier at hans klient slapp ut onsdag kveld. Da hadde han vært 54 timer på glattcelle ifølge Iversen.

– Regelen er inntil 48 timer. Det er ikke sånn det skal være, det er viktig at politi og påtale følger loven. Å sitte på glattcelle er vanskelig for alle, sier Iversen.

Mulig sammenheng med Bjørndal-drapet

Skyteepisoden fant sted 20 minutter etter midnatt den 13. mars. To personer skal ha skutt mot hverandre uten at noen ble skadd.

En politipatrulje stoppet senere en bil med tre personer. De fant også våpen i bilen. De tre ble pågrepet og siktet for brudd på våpenloven.

Senere ble de to som nå er løslatt pågrepet.

SAMMENHENG: Politiet utelukker ikke at det er en sammenheng mellom skytingen på Lambertseter og drapet på Bjørndal i Oslo. Foto: Sigurd Øygarden Flæten / NRK

Politiet har tidligere ikke utelukket at det kan være en sammenheng mellom denne skytingen og episoden mandag morgen, der en polsk mann i 30-årene ble skutt i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo.

Tirsdag kveld døde mannen av skadene, og politiet opplyste onsdag at de tror han kan ha vært et tilfeldig offer. En 32 år gammel mann er siktet for drap. Han meldte seg onsdag morgen for politiet i samråd med sin forsvarer.

– Det er en person vi kjenner fra tidligere. Vi har søkt etter han og hatt dialog med hans forsvarer, og gjennom forsvareren kom den siktede til politiet og ble satt i arrest, sa Metlid da til NRK.

32-åringen skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i ettermiddag.