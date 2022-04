SJ hardt ut mot Vy og regjeringen: – Forvirrende for kunden

– Det har blitt en utfordring for oss, ja, at Vy kjører miljøfiendtlige dieselbusser med avgang noen minutter før våre og til lavere pris, sier sjef for SJ i Norge Rikke Lind.

SJ vant kontrakten foran nettopp Vy om å kjøre tog på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen fram til 2031.

SJ overtok i juni 2020.

Vy kjører buss som konkurrerer med toget etter at Vy tapte anbudet på å kjøre tog mellom Trondheim og Oslo. Foto: NRK

I anbudet hadde de budsjettert med kraftig passasjervekst. Det gjør de ikke lenger. Og det er ikke bare på grunn av korona.

– Vi ble invitert til Norge av myndighetene og vi vant konkurransen mot Vy, sier Lind.

Rikke Lind, adm. direktør i SJ Norge Foto: NRK

– Hva mener du samferdselsministeren skal gjøre med det?

– Han må velge hva han skal gjøre. Vi har påpekt at konkurranseforholdet er krevende og at det er miljøfiendtlige dieselbusser som konkurrerer mot miljøvennlige tog på de samme strekningene. Det er i hvert fall en utfordring myndighetene bør se på hvis målet er at flere reiser klimasmart.

Vy om buss: – Fordel for hele samfunnet

– Vi kjører ekspressbusser som er helt kommersielle. Det vil si at de går uten tilskudd. Så lenge kundene synes det er så bra at det går rundt og går med overskudd så mener vi det er fordel for hele samfunnet at vi kjører ekspressbusser, sier kommunikasjonssjef i Vy Åge-Christoffer Lundeby.

kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Og regjeringen som eier Vy mener det Vy gjør er fornuftig.

– Så lenge bussvirksomheten deres er lønnsom så tilfører den jo penger som kan brukes til å for eksempel forbedre togtilbudet. Så dette synes vi er fornuftig, sier statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) i samferdselsdepartementet.

Odd Steinar Åfar Viseth (Ap), statssekretær i samferdselsdepartementet Foto: NRK

SJ varsler at det kommer en regning.

– Vi har tapt penger på det og det betyr at Staten må støtte oss mer. Samfunnsøkonomisk er det ikke så veldig lurt å ha denne situasjonen, sier SJ-sjef Lind.

Billettrot

Svenske SJ er ikke bare irritert over at Vy setter opp busser i konkurranse med deres tog. De mener også billettløsningene favoriserer statsselskapet.

– Det er for mange salgskanaler. Det er forvirrende for kunden. Vi har kunder som har kjøpt billett på Vy-appen, så viser det seg at det er ikke til tog, det er til buss. Vy er jo blitt et stort busselskap i stedet for et togselskap, sier Lind.

Vy har sine egen app som mange velger å bestille gjennom når de skal reise. Og i appen kan du kjøpe billett med alle togselskapene. De avviser at deres app skaper forvirring.

– Det er tydelig markert hva som er hva, sier kommunikasjonssjef Lundeby.

Han viser NRK et søk på Vy appen hvor det tydelig står om det er buss eller tog man bestiller reise med.

Likevel mener SJ at kunder tar feil.

– Det er også andre apper, sier Lind.

– Vi ønsker oss enkle salgskanaler hvor du kan kjøpe billetter gjennomgående, fortsetter hun.

Mangfold er bra

Statlige Entur skulle sørge for enkle billettkjøp uansett hvor man ville reise. Lind og SJ mener det ikke fungerer helt slik. Nå krever de en avklaring.

– Det overordna ansvaret ligger hos samferdselsministeren. Vi ønsker oss en avklaring fordi det blir forvirrende for kunden. Vi har for mange it-utviklere som sitter og koder og mater de samme systemene. Det er sløsing med samfunnets ressurser, sier Lind.

Samferdselsdepartementet sier det nå skal forhandles med selskapene og at de derfor ikke vil kommentere på ulike løsninger. Likevel mener de dagens situasjon er til å leve med.

– Det at du har mange muligheter til å kjøpe billetter er ikke nødvendigvis et stort problem, sier statssekretær Åfar Viseth.