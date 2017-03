Sivilombudsmannen: Soning i Nederland bryter menneskerettighetsforpliktelser

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har besøkt Norgerhaven-fengselet i Veenhuizen, og fastslår i sin rapport at soningen bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser.

Falkanger skriver at en straffegjennomføring i en annen stat ikke fritar Norge ansvaret for å forhindre menneskerettighetsbrudd.

Han understreker også at det er avgjørende å sikre at det «ikke oppstår rettslige tomrom som undergraver innsattes menneskerettighetsvern,» og at norske myndigheter ikke vil kunne sette i gang en politietterforskning ved mistanke om brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig behandling.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det vi særlig reagerer på er at norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske straffbare handlinger overfor innsatte i Norgerhaven fengsel, og vi mener det er problematisk, sier Falkanger til NRK.

– Straffedømte er en utsatt gruppe. Når man som stat påtar seg å straffe dem, har man også et ansvar. Når vi har fraskrevet oss muligheten til å etterforske overgrep mot dem, så har ikke Norge som stat tilfredsstillende mulighet til å utføre dette ansvaret, sier han.

Reagerer på «bodycuff»

Sivilombudsmannen mener også det er uakseptabelt at innsatte ble påsatt såkalt bodycuff på flyturen til Nederland uten individuelle behovsvurderinger.

Regjeringen inngikk en avtale med Nederland om å leie 242 fengselsplasser i 2015, for å få ned soningskøen i Norge. Hver plass kostet i overkant av 3000 kroner i døgnet.

Falkanger mener de fysiske forholdene i fengselet fremstår som gode, men at soningen er mindre rehabiliterende enn i Norge.

Grunnen er dårlig tilpasset utdanningstilbud, begrenset mulighet til å få besøk av familie og venner, språkutfordringer og manglende informasjon.

– De soner under annet regime når det gjelder språk, kultur, og det er et inngrep i de innsattes liv. Nederlandsk lovgiving går også lenger enn den norske når det gjelder bruk av makt, sier Falkanger.

Statssekretær i Justisdepartementet, Anette Carnarius Elseth sier til NRK at de må sette seg inn i rapporten og lære av funnene.

– Det er alvorlige funn vi må se nøye på og lære av, og også gå gjennom sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norgerhaven fengsel, sier hun.