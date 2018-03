Siv Jensen: – Viktig at vi kommer oss videre

– Jeg håper selvfølgelig ikke at KrF stiller seg bak mistillitsforslaget Rødt har fremmet. Jeg mener at av hensyn til landet er det viktig at vi kommer oss videre, sa partileder og finansminister Siv Jensen da hun ankom møtet.

– Det er statsministeren som bestemmer sammensetningen av regjeringen, og det er statsministeren som vil svare på spørsmål rundt mistillitsforslaget. Det vil hun gjøre i Stortinget i morgen, sier Jensen.

Carl I. Hagen deltar også på møtet, og svarte kort på et spørsmål på vei inn.

Hva tenker du om at hele regjeringens liv nå er satt i spill?

– Etter Jonas Gahr Støre og Erna Solbergs dumme utspill, sier Hagen.

Møte i KrF

Samtidig sitter KrF i et møte som kan ende med å felle regjeringen. Landsstyre skal ta stilling til om de vil støtte mistillitsforslaget Rødt har fremmet mot Listhaug.

Dersom KrF støtter forslaget, vil det få flertall når det skal stemmes over i Stortinget tirsdag. Ifølge flere kilder er statsminister Erna Solberg i så fall klar til å stille kabinettsspørsmål, noe som kan ende med at hele regjeringen går av.

ifølge VG skal Høyres stortingsgruppe også ha hastemøte tirsdag morgen.

– Jeg har gitt en tydelig melding på vegne av KrF: Det er statsministerens tydelige ansvar å unngå en mistillitssituasjon, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han mener Solberg har latt Frp drive med dobbeltkommunikasjon som har påvirket det offentlige ordskiftet på en negativ måte, og kaller Listhaugs Facebook-innlegg «usaklig, spekulativt og feilaktig».

Hareide om Listhaug: - Tilgivelse er ikke det samme som tillit Du trenger javascript for å se video.

Jensen: – Viktig å komme videre

Listhaug måtte beklage Facebook-posten, der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet», fire ganger i Stortinget.

Opposisjonen var ikke fornøyd med unnskyldingen, og Hareide stiller spørsmål ved om KrF virkelig kan tro på den.

– Det må være rom for tilgivelse, men er tilgivelse det samme som tillit? Jeg har tilgitt Listhaug, men spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister, sa Hareide mandag formiddag.

Jonas Gahr Støre (Ap) har foreslått å flytte Listhaug til et annet departement, noe Høyre avviser.