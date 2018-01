Siv Jensen om varslene: Skjønner at det fremstår veldig klønete

Tidligere denne måneden avslørte NRK at Frps mangeårige stortingsrepresentant Ulf Leirstein hadde sendt hardporno til en 14 år gammel gutt i FpU.

I en SMS-utveksling med en kvinne i 30-årene foreslo han også å invitere den samme gutten med på trekantsex.

Partileder Siv Jensen har gjentatte ganger sagt at hun ikke husker å ha hørt rykter eller mottatt varsler om partikollegaen, til tross for at flere hevder å snakket med henne om Leirsteins SMS-er.

– Skjønner at det fremstår underlig

I Dagsnytt atten tirsdag fastholder Jensen at hun ikke kan huske å ha mottatt varsler om Leirstein.

– Jeg skjønner veldig godt at folk harselerer med dette, og at det fremstår underlig. Men hadde jeg sagt noe annet, hadde jeg ikke snakket sant. Fordi sannheten er at jeg ikke husker dette, sier Jensen.

Forrige uke fortalte Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn til NRK at han varslet partileder Siv Jensen om Leirstein allerede i 2012.

– Det er veldig vanskelig å spekulere rundt påstander jeg ikke kan huske. Derfor er jeg veldig opptatt av å si at det er mitt ansvar at dette ikke har gått bra. Men jeg husker altså ikke dette, selv om det høres aldri så dumt ut, sier Jensen tirsdag.

Også kvinnen som mottok de seksualiserte tekstmeldingene fra Leirstein sier hun kontaktet Jensen om saken i 2012, men at Jensen sa hun ikke ville høre mer om saken.

– Jeg tror nok med den historien partiet har, at jeg ville reagert på slike alvorlige påstander, sier Jensen.

– Ble aldri håndtert av partiets rette organer

– Kommer det et varsel, har vi rutiner for å håndtere det. Det som har vært problemet her, er at det som åpenbart har vært en snakkis, aldri ble håndtert på en ordentlig måte av partiets rette organer.

Tirsdag bekrefter imidlertid Frps assisterende generalsekretær Øistein Lid at han allerede i 2012 konfronterte Leirstein med rykter om at han hadde hatt trekantsex med en ung partifelle over myndighetsalder, men at Leirstein avviste påstandene.

Erik Nilssen, som den gangen var leder i Sarspsborg FpU, varslet også FpUs daværende generalsekretær Espen Teigen om SMS-ene fra Leirstein.

Heller ikke Teigen kan huske å ha mottatt varslene.

– Jeg har sett hva han har gitt utrykk for overfor mediene de siste dagene, og det bekrefter egentlig bare det jeg sier, nemlig at mange åpenbart har visst uten at saken har blitt behandlet på en skikkelig måte, sier Jensen.