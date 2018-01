Gåsvatn sier han allerede høsten 2012 fikk kopi av tekstmeldinger der Leirstein foreslo å ta med en den gang 15 år gammel partifelle på trekant med en kvinne i 30-årene.

Gåsvatn var på den tiden stortingsrepresentant for Frp i Østfold, og stod midt i en bitter nominasjonsstrid med Leirstein. Striden splittet fylkespartiet.

Gåsvatn sier han husker møtet med Jensen svært godt, og at de to møttes mandag 26. november 2012 på partilederens daværende kontor i 4. etasje på Stortinget:

– Jeg viste til at jeg hadde fått meldinger om at Leirstein hadde forsøkt å få sex med mindreårige. Hun avbrøt meg, og sa kort og godt: Ikke si noe mer. Jo mindre jeg vet jo bedre, og det forstår du, forteller Gåsvatn.

- SNAKKET MED SIV: Tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

– Hun sa hun ikke ville høre mer om det

Kvinnen i 30-årene som mottok de seksualiserte tekstmeldingene fra Leirstein sier hun også tok kontakt med Siv Jensen i 2012:

– Jeg ringte til Siv, og begynte såvidt å fortelle hva det gjaldt. Hun avbrøt meg og sa at jeg måtte ringe generalsekretæren. Hun sa at dette ville hun ikke høre noe om.

Siv Jensen: – Husker ikke

NRK har gjentatte ganger den siste uken spurt Siv Jensen om hun på noe tidspunkt hørte rykter, fikk informasjon eller varsler knyttet til Ulf Leirstein før NRK publiserte sakene om Leirstein i forrige uke.

– Jeg ble kjent med dette kvelden før NRK publiserte. Da tok vi umiddelbart affære. Det var første gang jeg hørte om det, sa Jensen til NRK ved avslutningen av regjeringsforhandlingene på Jeløya søndag.

HELT NYTT: I dette intervjuet gjort 14. januar sier Jensen at Leirstein-saken var helt ukjent for henne inntil dagen før NRK publiserte den. Du trenger javascript for å se video. HELT NYTT: I dette intervjuet gjort 14. januar sier Jensen at Leirstein-saken var helt ukjent for henne inntil dagen før NRK publiserte den.

Jensen sier nå at hun ikke kan huske å ha blitt varslet om Leirstein-saken i 2012, hverken av Jon Gåsvatn eller av kvinnen i 30-årene.

– Begge kilder sier til NRK at ditt svar var «jo mindre jeg vet om dette, jo bedre». Erindrer du samtalene og var det en klok måte å håndtere disse varslene på?

– Beklageligvis husker ikke jeg dette, men på generelt grunnlag er jeg opptatt av at alle som blir varslet om mulig alvorlige forhold skal sikre at det blir bragt inn for vårt organisasjonsutvalg.

– Men du husker ikke to ulike henvendelser til deg, en på ditt kontor, og en telefonsamtale?

– Nettopp fordi denne saken er så alvorlig, er det naturlig at man burde huske dem og gå videre med dem. Jeg gjør ikke det.

– Har du grunn til å tro at det Jon Gåsvatn eller kvinnen sier ikke er korrekt?

– Jeg vil ikke spekulere i det.

– Mener du at de snakker usant eller mener du at det er riktig det de sier, sannsynligvis?

– Jeg har respekt for at de hevder det.

– Men tror du på dem?

– Det er irrelevant, for det som er relevant for oss som parti er at vi må ta konsekvensen av hva våre etiske retningslinjer er.

HUSKER IKKE - MEN BEKLAGER: Siv Jensen sier hun ikke husker om hun ble varslet om Leirstein-saken i 2012. Hun beklager senere håndteringen på vegne av Frp. Du trenger javascript for å se video. HUSKER IKKE - MEN BEKLAGER: Siv Jensen sier hun ikke husker om hun ble varslet om Leirstein-saken i 2012. Hun beklager senere håndteringen på vegne av Frp.

Var i kontakt med partiledelsen

NRK sitter med kopier av tekstmeldinger som viser at kvinnen som utvekslet tekstmeldinger med Leirstein fikk partileder Siv Jensens mobilnummer tilsendt av andre i november 2012. Hun sendte deretter en SMS til Frps daværende generalsekretær Finn Egil Holm hvor hun opplyser at Siv Jensen har bedte henne om ta kontakt med Holm. I tekstmeldingen skriver kvinnen at det handler om "en sak som media har snappet opp i Østfold".

Holm ber kvinnen ta kontakt med assisterende generalsekretær Øistein Lid, som har det organisatoriske ansvaret for konfliktsaker i Fremskrittspartiet.

Holm sier idag følgende til NRK:

– Etter at jeg sluttet som generalsekretær og stabssjef i Frp i 2016, har jeg hatt som prinsipp ikke å uttale meg om saker hos min tidligere arbeidsgiver.

Frps assisterende generalsekretær Øistein Lid og kvinnen avtaler deretter flere telefonsamtaler, fremgår det av tekstmeldingene dem i mellom.

Av meldingene som gikk til Lid og Holm som NRK har sett, fremgår det ikke noe om Leirsteins sex-forslag med den mindreårige gutten.

Kvinnen sier hun tilbød seg å sende disse meldingene til Øistein Lid, men at han ikke ønsket det.

– Vi hadde flere lengre telefonsamtaler. Jeg fortalte ham alt. Jeg leste også opp tekstmeldingene jeg hadde fått fra Ulf Leirstein over telefon, sier kvinnen til NRK.

Øistein Lid sier han ikke kan erindre å ha fått noe varsel som involverte mindreårige.

– Jeg husker nå fem år etterpå hverken samtalene eller innhold. Det er derfor vanskelig å kommentere dette, sier Øistein Lid til NRK.

– Men du kan ikke avvise at du ble varslet om det?

– Jeg finner ingenting som er skriftlig. Jeg klarer ikke huske at noen har nevnt det. Jeg kan ikke hverken det ene eller det andre. Hvis det hadde vært varslet så hadde det vært en større sak.

Nominasjonsstrid

Jon Gåsvatn erkjenner at den opphetede nominasjonsstriden han stod midt oppe i, kan ha medført at varselet hans om Leirstein ikke ble tatt på alvor.

– Det var jo det ulykksalige med hele saken, at den kom midt i en opphetet prosess og at man ble beskyldt for å ha en skjult agenda. Men jeg mente saken var så alvorlig at den burdte bli tatt tak i, sier Gåsvatn til NRK.

– Beklager på vegne av Fremskrittspartiet

Jensen sier Fremskrittspartiet må ta lærdom av saken.

– Saken fremstår for meg veldig stygg. Jeg mener at vi nå må gå grundig gjennom disse påstandene og den angivelige dokumentasjonen, og ta lærdom av det. Dette er ikke bra, og jeg er den første til å beklage på vegne av Fremskrittspartiet.

– Dere nominerte Leirstein ved tre valg, i 2013, 2015 og 2017, uten at dere gjorde noe som helst?

– Igjen, jeg er den første til å beklage dette på vegne av Fremskrittspartiet. Vi må gå dette nærmere etter i sømmene, og den angivelige dokumentasjonen. Hvis det har vært svikt hos oss på dette, så er det høyst beklagelig. Derfor må vi ta lærdom av dette, og sørge for at det ikke skjer igjen.

– Hva vil du si til gutten, og andre som kan være i kjølvannet av Leirstein?

– Jeg beklager dette på vegne av Fremskrittspartiet. Jeg er veldig opptatt av at vi nå behandler dette på en ordentlig måte, av hensyn til den fornærmede og alle som er involvert i saken, og at det blir grundig vurdert. Så må vi som parti ta lærdom av dette, og det hjelper lite å ha et strengt etisk regelverk hvis det ikke blir etterlevd av tillits- og folkevalgte.