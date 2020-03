Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ingen av oss vil være med på å spre denne smitten, men det finnes ingen økonomiske tiltak for oss. Om dette pågår lenge nok må vi velge mellom smittevern eller husleie. Ingen vil risikere smitte, men ingen ønsker å bli hjemløse, heller, sier «Hannah» til NRK.

«Hannah» er ikke hennes virkelige navn, men på Twitter er hun kjent som HilsenHannah. Hun bruker kontoen sin aktivt, og har i lang tid markert seg som en forkjemper for sexarbeideres rettigheter i norsk arbeidsliv.

Presset til å ta kunder de ellers ikke ville tatt

Regjeringens strenge tiltak påvirker situasjonen hennes drastisk. Hun ble bekymret allerede da de første tiltakene ble kjent.

– Jeg tenkte at situasjonen blir katastrofal for oss som selger sex. Vi kan ikke ha hjemmekontor og holde avstand til andre, og det finnes ingen løsninger med permitteringer for oss, forklarer hun.



«Hannah» har jobbet som sexarbeider i litt over sju år og vet at tiltakene regjeringen har lansert for å trygge jobber og bedrifter ikke gjelder henne.

– Folk som selger sex er ikke anerkjent som arbeidere, og har derfor ingen arbeidsrettigheter. Jeg er redd. Både for meg selv og andre. Noen kunder forsvant med en gang, og enkelte av mine kolleger ble allerede da presset til å ta kunder de ellers ikke ville ha tatt, sier hun.

– Hvordan skal det å fjerne flyseteavgift hjelpe grupper som sliter mest i samfunnet, spør «Hannah». Foto: Jorunn Hatling / NRK

Tilbudene forsvinner

På grunn av smittefaren stengte også Pro Sentret – et av hjelpetilbudene for mennesker med prostitusjonserfaring. Det samme gjaldt Nadheim, åpent hus av Kirkens Bymisjon for alle som selger sex; og Natthjemmet, en akuttovernatting for kvinner i rus og prostitusjon.

Steder hvor bostedsløse kunne oppholde seg forsvant over natta. Det samme med steder som hadde matservering.

– Bli hjemme og vask hendene, det var det eneste jeg hørte den første helga. Men de rådene bommer. Det er ikke alle som har et hjem å være i, og derfor ingen vask å bruke.

Etter strakstiltakene lanserte regjeringen en «hjelpepakke» for selvstendig næringsdrivende og forretningsaktører. Det lettes på skatt og avgifter, og skyves på innbetalingskrav.

– Hvordan skal det å fjerne flyseteavgift hjelpe oss som sliter mest i samfunnet? spør «Hannah».

– For meg ble det fort tydelig hvem som egentlig skal hjelpes under denne krisen – og hvem som må klare seg selv, legger hun til.

Ingen krisepakke til de svakeste

Pro-senterets leder Bjørg Norli er ikke overrasket over at sexarbeidere blir enda mer utsatt enn de allerede er.

– Det er ingen politikere som står klare med en krisepakke til denne gruppen, som man gjør med andre grupper. Mange opplever å få færre kunder, så inntjeningen blir lav.

Men de må fortsatt dekke sine basisbehov og betjene sine økonomiske forpliktelser, som for mange også innebærer å sende penger til familie i hjemlandet, påpeker Norli.

Det er også vanskelige tider for personer som er bosatt i Norge, selv om de har mulighet for bistand fra Nav. Manglende inntektsgrunnlag gjør at støtten fra Nav ikke vil dekke alle løpende utgifter.

– Når lavterskeltiltakene og tjenestetilbudet til denne gruppen også reduseres, som en følge av dagens situasjon, blir mange mer alene, utsatt og tar større risiko. Av erfaring vet vi at enkelte da ser seg nødt til å selge tjenester de ellers ikke ville ha gjort, som bilder, filmer og turer uten kondom, noe som kan oppleves som grenseoverskridende, og er risikofylt.