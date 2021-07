Senterpartiet klemmer nemlig til med det partiet selv sier er et «klokkeklart løfte».

I valgkampbrosjyren «Nær folk i hele Norge», skriver partiet:

Straks Senterpartiet kommer i regjering vil vi oppløse Viken og opprette Østfold, Akershus og Buskerud igjen.

Senterpartiets leder og statsministerkandidat, Trygve Slagsvold Vedum, bekrefter valgløftet overfor NRK.

– Hva er ditt hovedbudskap når det gjelder Viken før valget?

– At vi skal ha tilbake Østfold, Akershus og Buskerud. At Viken er en særdeles rar konstruksjon, som bare skaper problemer. Og derfor må vi si farvel til den konstruksjonen neste år, sier Vedum.

Uklart om ultimatum

På spørsmål om oppløsningen av Viken er et ultimatum han vil stille ved eventuelle regjeringsforhandlinger, svarer han likevel verken ja eller nei:

– Vi skal gjøre det, for det har gjort ting vanskeligere. Det har ikke gjort det noe lettere å løse utfordringene i Østfold eller løse utfordringene i Buskerud eller Akershus, sier Vedum.

Det omstridte storfylket strekker seg fra Hardangervidda i nord til Halden i sør.

Over 1/5-del av Norges befolkning, det vil si mer enn 1,2 millioner mennesker, bor i fylket.

Ingenting er blitt lettere med Viken. Tvert imot, mener Trygve Slagsvold Vedum. Nå går han til valg på å oppløse storfylket. Men Ap lover ikke å bli med. Foto: Vidar Ruud

Allerede før sammenslåingen var de tre opprinnelige fylkene blant de største i landet:

– For eksempel har Møre og Romsdal færre innbyggere enn flere av de fylkene, og det er ikke noen grunn til at de må være i en sånn stor tvangssammenslått enhet.

Selv om Arbeiderpartiet egentlig også vil oppløse Viken, tar Støre et klart forbehold om at det er fylkestinget i Viken som må bestemme:

– Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst, svarer Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

«Hvis Viken vil»

Frasen klinger som et velkjent refreng mellom utdypinger om hvorfor Ap er mot tvangssammenslåing, og viktigheten av demokratiske prosesser – og gjentas i hvert eneste svar fra Støre i løpet av det fem minutter lange intervjuet.

– Senterpartiet sier at straks de kommer i regjering så vil de oppløse Viken og opprette Østfold, Akershus og Buskerud igjen. Hva sier du til det?

– Jeg sier at hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst. Vi var mot denne reformen med tvang, mener det er feil måte å gå frem på, så her må demokratiet avgjøre det. Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst.

Pressekonferanse på Skårer Gård Lørenskog, om en felles plattform og et rødgrønt styre i Viken fylke etter valget i 2019. Et av løftene var å oppløse fylket de ble valgt til å styre. F.v.: Tonje Brenna (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Camilla Sørensen Eidsvold (SV) og Kristoffer Robin Haug (MDG) Foto: Berit Roald / NTB

– Senterpartiet sier at «når vi kommer i regjering, så skal Viken oppløses»?

– Fylkene våre skal løse oppgaver som er viktige for folk, knyttet til skole, oppvekst, eldreomsorg og transport og arbeid og så videre. Og det må være det viktigste, at vi må levere gode løsninger for folk der. Men det var et makkverk av en reform, og jeg gjentar det her – at hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst.

– Åpner du for at man kan si «nei, det blir ikke noen oppløsning»?

– Jeg har tenkt å ikke være som Høyre-regjeringen som bestemmer over hva folk skal gjøre i et spørsmål som må bygge på god forankring. Og det er derfor jeg sier det sånn, at hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst.

Østfold Ap: – Vil gå for oppløsning

Støres partifelle, Stein Erik Lauvås i Østfold Arbeiderparti, uttrykker derimot en mindre tvetydig holdning til fylkesoppløsningen:

«Arbeiderpartiet har ved alle anledninger stemt mot sammenslåing av Viken fylke, og vil gå for en oppløsning dersom Arbeiderpartiet kommer inn i regjeringskontorene ved høstens valg.»

Fylkesleder Stein Erik Lauvås i Østfold Arbeiderparti er på linje med Senterpartiet i spørsmålet om oppløsning. Foto: Arbeiderpartiet

– Han sier det klart, han har ikke noe forbehold?

– Ja, det er helt riktig, vi stemte mot tvang. Og så har vi vært opptatt av at vi skal lytte til det som blir sagt demokratisk fra fylkene. De har jo både i Troms og Finnmark og i Viken sagt at de ønsker oppløsning, så det legger jeg stor vekt på.

– Vi skal ta demokratiets spilleregler med her: hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst, legger han til.

Tar ikke ansvar for økonomien

Men om det er økonomisk forsvarlig å oppløse et fylke med 11.000 ansatte etter en sammenslåingsprosess på flere år, vil Støre ikke svare på:

– Det mener jeg Viken skal ta ansvar for å bestemme, når de er slått sammen med tvang.

Jonas Gahr Støre har replikken klar på de fleste spørsmålene han får fra NRK: «Hvis Viken vil oppløse Viken, så oppløses Viken». Foto: FRODE FJERDINGSTAD / NRK

Han peker på at det først og fremst handler om oppgavene fylkene skal løse for innbyggerne: «ansvaret for videregående skoler, for arbeid, for transport, for disse tingene som går på tvers».

– Men en region fra Hallingskarvet til Halden er enormt stor for å løse de oppgavene. Og derfor skjønner jeg at den motstanden som var mot å slå sammen med tvang fortsatt er der. Så hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst.

– Men er det økonomisk forsvarlig å reversere en sånn prosess, med alt det vil koste?

– Da må man gjøre det på en veldig grundig måte, og sikre at det ivaretar de tjeneste vi skal løse. Men det er jeg sikker på at dyktige fylkespolitikere klarer.