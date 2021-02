Senterpartiet vil ha lavere strømavgifter i vintermånedene

– Norge er kaldt og mørkt, strømregninga er høy. Senterpartiet mener at det vil hjelpe folk når de er bekymra for strømregninga i januar og februar, når prisene er høye, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Vedum sier at partiet totalt sett vil ha en lavere elavgift.

– Men vi vil begynne der det er hardest for folk, og det er de kalde vintermånedene. Det er da det svir. Derfor ønsker vi at nå når vi skal legge mer penger inn for å få ned avgiftsnivået, så bør det målrettes mot de kaldeste månedene.

Ny avgiftsmodell

Vedum sier at de kommer til å fremme dette forslaget for Stortinget.

– Men ikke minst er dette en sak vi ønsker å få inn i statsbudsjettet for 2022. Dette er en ny modell for strømregninger, ikke bare en endring her og nå. Vi skal få en varig endring i avgiftene på strøm som gjør at strømregninga blir litt lavere.

Venstreleder, Trygve Slagsvold Vedum Foto: Alexander Nordby / NRK

Vedum sier de ønsker å skape politisk press rundt denne saken.

– Sp mener at den utviklinga vi har i Norge der avgiftene har gått opp, er grunnleggende usosial. Vi må ha et annet politisk flertall der mange flere ser at man må få ned avgiftene for folk flest.

Vil subsidiere strømregningene

Fremskrittspartiet ønsker å bruke inntil to milliarder kroner for å subsidiere nordmenns høye strømregninger.

Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet Foto: Roar Strøm / NRK

– Mange er nå bekymret for strømregningen som kommer. Folk sparer på strømmen og fryser. Det mener vi ikke er holdbart når det er så kaldt som det er i Norge nå. Derfor foreslår vi at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høye strømutgifter, sier Sylvi Listhaug (Frp) til Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre endringer.

– Akkurat nå er det fulle magasiner, det er høye strømpriser fordi det er kaldt i hele Europa, sier statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna solberg (H) Foto: NRK

– Vi må se om dette varer ved, om det er grunnlag for å gjøre noe. Hvis det ikke varer ved, så vil det over året jevne seg ut.

Bytt strømleverandør

Statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet sier han har forståelse for at mange opplever strømregningen som en stor kostnad.

– Strømprisen i Norge akkurat nå er høy, men var samtidig svært lav i 2020, sier Thue til NRK.

Statssekretær i finansdepartementet, Magnus Thue (H) Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er spesielt viktig at forbrukerne bruker muligheten sin til å bytte strømleverandør, slik at vi kan få de beste prisene på strøm i markedet. Forbrukerrådet har gode hjemmesider som gir oversikt, som jeg anbefaler alle å gå inn på.

Strømprisene

En gjennomsnittshusholdning som bruker 20.000 per kilowattime i året, må være forberedt på å betale 4432 kroner for strømmen i første kvartal i 2021, ifølge NTB.

På toppen av dette må alle forbrukerne betale nettleie fra det lokale nettselskapet.

I samme kvartal i fjor var prisen helt nede i 1717 kroner, mens i 2019 var den på 4316 kroner.