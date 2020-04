Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror ungene har godt av å møte vennene sine igjen, og stoler på at myndighetene vurdert skolen som et trygt sted, sier Tine Fonn fra Trondheim.

Hun har også en sønn som går i 7.klasse. Han må være hjemme inntil videre.

– Tror nok han kunne tenkt seg å starte på skolen igjen. Jeg synes det er litt merkelig at kun elever opp til 4.klasse får begynne igjen.

27. april åpner skolene igjen for barn fra 1. til 4. klasse, samt skolefritidsordningen. NRK har fått tilgang til utkastet til veilederen skolene skal forholde seg til for å drive undervisning i tråd med rådene for smittevern.

– Skjønner du dem som er motstandere av å sende barna tilbake på skolen igjen?

– Jeg skjønner at de som er risikogruppa er redde, men de får et eget opplegg fra skolen. De som er friske har ingen grunn til ikke sende barna på skolen igjen, sier Fonn.

Lover at det er trygt

NRK har de siste dagene blitt kontaktet av flere foreldre som er urolige med tanke på å sende barna på skolen. En Facebook-gruppe med navnet «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin» for covid-19 har nå over 25.000 medlemmer.

En av adminstratorene i ruppa, trebarnsfaren Mohammed Derawi, sier til Aftenposten at han vil holde barna hjemme, og at andre land ser på Norge som forsøkskaniner.

Folkehelseinstituttet har tidligere slått fast at barn kan bli smittet av koronaviruset, men i mindre grad enn voksne. Det er samtidig uklart hvilken rolle barn kan ha i smittespredningen.

På en pressekonferanse for barn onsdag, fikk kunnskapsminister Guri Melby Spørsmål om det vil være smittefarlig å gå på skolene igjen.

– Jeg kan love at vi ikke hadde åpnet skolene og barnehagene igjen hvis vi ikke mente det var trygt. Alle trenger å være på skoler og i barnehagene, både for å lære og for å være med vennene sine, svarte kunnskapsministeren, ifølge NTB.

Tilrettelagt undervisning

I utkastet til ny veileder for åpning av skolene påpekes det at symptomer på covid-19-sykdom kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner, spesielt hos barn.

I utkastet heter det også at foreldre i risikogruppen kan kontakte lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet.

Mamma Tine Fonn tror ikke hun klarer å gi det beste tilbudet hjemme.

– Jeg føler hjemmeskole har gått overraskende bra, men jeg føler ikke jeg får gjort den samme jobben som lærerne på skolen gjør, sier Fonn.

Åtte år gamle Nora Fonn Bredesen er ikke i tvil om hvorfor hun vil tilbake til skolen.

– Jeg gleder meg til å møte vennene og lærerne mine. Jeg synes hjemmeskole er kjedelig, sier åtte-åringen.

– Stor tillit til myndighetene

Firebarnspappa Marius Chramer er leder for Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen. Han er godt fornøyd med utkastet til den nye veilederen for skolene.

– Vi har stor tillit til de nasjonale myndighetene, og synes det ser veldig bra ut. Det er et utkast, og det vil bli finspisset til å bli enda bedre.

Marius Charmer er leder for Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen har tillit til de vurderingene myndighetene har gjort. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Chamer har forståelse for at noen foreldre er bekymret for å sende barna tilbake på skolen, men regner med at dette vil roe seg når innholdet i veilederen blir bredt kommunisert.

– Vi har stor forståelse for at mange er bekymret, men denne veilederen er foreløpig ikke kjent. Vi tror at med god kommunikasjon direkte med foreldrene, vil man klare å senke bekymringen.

– Det står i forslaget til veileder at foreldre i risikogruppen kan ta kontakt med skole for tilrettelagt undervisning. Hva tenker du om det?

– Det kan være på forskjellige måter, men for noen kan det fortsatt være riktig å ha hjemmeundervisning.