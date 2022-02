Sender beskyttelsesutstyr til Ukraina – har vært mangelvare i Norge

– Vi fikk melding om dette i dag tidlig, så vi bare kaster oss rundt. Det er derfor vi er her og har den jobben vi har: Vi er klare for å stille når folk ber oss om det, sier Jon Andresen.

Han er stabssersjant på den militære flyplassen på Gardermoen. I dag ble 18 tonn beskyttelsesutstyr lastet om bord et Hercules-fly her, før det vendte snuten mot Polen.

Deretter skal de skuddsikre vestene og hjelmene sendes videre til dem som kriger mot Russland i Ukraina.

Til sammen har Norge besluttet å sende 1500 skuddsikre vester og 5000 hjelmer til frontlinjen. Men utstyret som nå sendes av gårde, har inntil nylig vært en mangelvare også her.

Manglet i flere forsvarsgrener

I flere artikler i Forsvarets forum har problemene vært omtalt: Forsvaret har slitt med å fornye rammeavtaler som sikrer norske soldater personlig bekledning og utrustning. Det har vært snakk om alt fra ullsokker til hjelmer.

Flere paller med hjelmer ble i dag lastet om bord Hercules-flyet. Foto: Louise Scharff Thommessen / NRK Foto: Louise Scharff Thommessen / NRK

Høsten 2020 fortalte vaktsoldater i Norges to største byer at det var få skuddbeskyttende vester i omløp. Tidligere samme år fortalte både Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret til Forsvarets forum at mangler på vester og hjelmer hadde vært blant de mest kritiske manglene den seneste tiden.

Den gangen ble utfordringene forsøkt løst gjennom hasteinnkjøp og nye avtaler. Men problemet er ikke helt borte.

– Tilgangen på beskyttelsesutstyr er etter mitt syn for dårlig, sier Thomas Norman Hansen.

Han er hovedverneombud i Hæren, og kan kun svare for denne grenen.

Hansen mener det er viktig å støtte Ukraina. Likevel synes han at dagens sikkerhetspolitiske situasjon aktualiserer en diskusjon om hvilket beskyttelsesutstyr norske soldater skal ha.

Mer nyttig i Ukraina

Kommunikasjonssjef i Forsvaret, Eystein Kvarving, sier at han ikke er tilfreds med måten lagerhold og logistikk er organisert på i Forsvaret. Det er nå flere prosjekter på gang for å se på forsyningstjenesten, opplyser han.

Det er fortsatt noen mangler, men i dag skal Forsvaret i hvert fall ha nok beskyttelsesutstyr til å kle opp soldater som eventuelt skal ut i kamp.

– Vi har stort sett nok utstyr til alle som er inne til tjeneste til daglig. Det vi ikke har utstyr til, det er de som er mobilisert i det vi kaller styrkestrukturen, altså hvis vi mobiliserer også de som er reserver, sier Kvarving.

Vernepliktige brukte formiddagen på å pakke om og sikre lasten som skulle om bord Hercules-flyet. Foto: Louise Scharff Thommessen / reporter Foto: Louise Scharff Thommessen / reporter

Materiellet som sendes nå, skulle i stor grad vært brukt her hjemme. Det gjør likevel langt mer nytte for seg i Ukraina, mener han.

– De har blitt angrepet av Russland, dette er materiell de har bedt om, og vi mener det er viktigere at de får det der nede enn at vi har det i Norge.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) er enig:

– Akkurat nå er det viktigste å få sendt utstyret til Ukraina, som står i en akutt og alvorlig situasjon. I likhet med andre land har Norge fått en oversikt fra ukrainske myndigheter over hva landet har behov for.

– Forsvaret har gjort en vurdering av hva Norge kan bidra med, og beslutningen er deretter tatt i regjering. Beredskapen i Norge vurderes som akseptabel, skriver Enoksen i en e-post til NRK.

Hoppet over «EU-kontroll»

Vester og hjelmer er ballistisk utstyr som regelmessig må sjekkes for skader og sprekker. Dette gjøres blant annet på Forsvarets verksteder, og skal sikre at utstyret beskytter ordentlig.

Forsvarssjefen selv har tidligere sagt at en skuddbeskyttende vest, konkret M07-varianten, er som en motorsykkelhjem: Den må virke.

– Potensialet for skade er alvorlig hvis du blir utsatt for noe som vesten skal beskytte deg mot, i verste fall skutt på, og vesten ikke virker, sa Eirik Kristoffersen til Forsvarets forum for halvannet år siden.

Noe av materiellet om bord Hercules-flyet og på vei til Ukraina, er tatt ut av vedlikeholdslinjen. Det betyr at de ikke er blitt sjekket som de skal før de tas i bruk.

– Hvis du ser på vedlikehold som at du har en bil inn til EU-kontroll, så er det slik at for noe av dette utstyret så har vi hoppet over EU-kontrollen, sier Kvarving.

Dermed kan ikke Forsvaret garantere for at utstyret som skal til Ukraina er «hundre prosent», ifølge Kvarving. Han mener likevel det blir feil å fremstille det som dårlig utstyr, og sier Forsvaret er så sikre som de kan være på at det de sender er fullt brukbart militært beskyttelsesmateriell.

– Og det er i hvert fall sånn at hvis det står mellom å ha en vest eller å ikke ha noen ting, da er det bedre å ha en vest. Disse menneskene er i krig.

Hercules-flyet reiste fra Gardermoen rundt klokken 15.30. Foto: Louise Scharff Thommessen / NRK Foto: Louise Scharff Thommessen / NRK

Journalisten i denne saken har tidligere vært ansatt i Forsvarets forum, og jobbet med de ovennevnte sakene om beskyttelsesutstyr.