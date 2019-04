Selunge endte livet i gjenglemt hummerteine

To dykkere med en knalloransje blåse festet i noe tungt, beveger seg sakte mot brygga på Nesodden.

Ut av vannet og opp den grønnsleipe brygga, kommer to dykkere slepende med dagens fangst: Fire hummerteiner, et utall arbeidshansker og diverse fiskeutstyr.

Foto: Truls Antonsen / NRK

De hører ikke hjemme der på havbunnen. Hummerteinene skal bare være der et par måneder under fangstsesongen på høsten. Disse har vært der i årevis.

– Når vi dykker finner vi ofte sjødyr som må reddes løs fra fiskeredskaper, teiner, garn og plastsøppel på havbunnen, sier marinbiolog i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre.

Dyr som fisk, krepsdyr og sjøfugl setter seg lett fast i gammelt fiskeutstyr. En dykkerkompis av Fredrik fant nylig skjelettet av en babysel i en hummerteine.

Skjelett av en steinkobbe-unge som ble funnet i en hummerteine. Foto: Dan Kåre Engebretsen / NRK

Han har vært på utallige tilsvarende tokt for å rydde opp. Og dagens fangst er langt fra unik.

Havforskningsinstituttet melder at det bare i sesongen 2017 ble mista 14,500 hummerteiner i havet. Og det er altså bare de som blir meldt fra om.

Spøkelsesfiske blir til plastproblemer

Fredrik og dykkerkompisen Roger Carson legger ut alt de har funnet slik at vi får god oversikt. Det er fire hummerteiner, en dykkerkniv, et par barneleker av plast, plastemballasje, engangsplastkopp og et kaffekopplokk.

Dykkerkompisene Fredrik Myhre og Roger Carson legger utover alt fiskeutstyret de har funnet på Svestad brygge på Nesodden. Foto: Truls Antonsen / NRK

Men mest inntrykk gjør alle de røde arbeidshanskene som ofte brukes i fiskeindustrien. Det er så utrolig mange av dem, og vanskeligere å forstå hvorfor de har havnet på havbunnen.

Fredrik Myhre har funnet hundrevis av arbeidshansker som er dumpet i sjøen utenfor Nesodden. De blir fort hjem for sjødyr, som etter hvert får i seg mikroplast fra hanskene når de går i oppløsning. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Dette er ikke første turen vi har her, vi har plukka godt over hundre arbeidshansker her allerede. Og det er i hvert fall hundre hansker til. Og de finnes overalt i norske fjorder.

Marinbiolog Fredrik Myhre holder opp en slangestjerne han har funnet i en av de mange arbeidshanskene han og dykkerkompisen fant på havbunnen utenfor Nesodden. Foto: Truls Antonsen / NRK

De har ligget så lenge at gummien har blitt stiv og er i ferd med å gå i oppløsning. Fredrik knekker av fingrene på dem for å vise oss hvordan det hele smuldrer opp i mikroplast.

Så drar han ut en slangestjerne av en avknekt tommel. Den ligger og spreller i vårsola. Børstemark og kråkeboller kommer ut av de nå fingerløse hanskene.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Plasten går inn i dyr som finnes i havet, helt fra de minste mikroskopiske plankton og opp til de største av hvalene våre. Se her, en mangebørsteorm! Den blir gjerne middagen for en torsk. Begge kan ha plast i seg, sier Fredrik.

Vil ha bot for fiskerirot

Det må bli obligatorisk å melde fra om tapt utstyr, mener WWF.

Myhre viser oss på telefonen sin hvor enkelt det er å bruke «Fritidsfiske»-appen til Fiskeridirektoratet, for å registrere tapte teiner, garn, ruser og annet utstyr.

Marinbiolog i WWF, Fredrik Myhre holder opp en av hummerteinene han nettopp har hentet opp fra Oslofjorden. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Da kan sånne fritidsdykkere som oss enkelt finne ut hvor vi må svømme for å hente ut det som er mistet, sier Fredrik.

WWF ønsker seg også at fiskeredskaper som skal stå under vann over tid blir utstyrt med obligatoriske sendere, og merket med kontaktinformasjon til eieren.

– Så kunne man hatt miljøbot for dem som ikke melder fra om tapt utstyr.

Dagens fangst av tapt fiskeutstyr, blant annet fire hummerteiner og en mengde arbeidshansker. Foto: Truls Antonsen / NRK

Til slutt ønsker marinbiologen seg en panteordning for fiskeredskaper.

– Dette vil også være med på å gi en del av dagens billige fiskeredskaper, som for eksempel Biltema-teiner, en større verdi som gjør folk flest litt mer forsiktige så de ikke mister utstyret sitt.

Fredrik Myhre har troa på at også fiskeriministeren er opptatt av havbunnen.

Fritidsdykker Roger Carson viser fram hva de finner på av tapt fiskeutstyr i Oslofjorden. Foto: Fredrik Myhre / WWF

Fiskeriministeren har planer

Fiskeriministeren har selv vært på tokt i Barentshavet for å erfare hvordan det ligger lagvis med gjenglemte teiner ment for snøkrabber på havbunnen. Han bedyrer at han brenner for få å ryddet havbunnen.

Selv om bøter og sendere, slik WWF foreslår, ikke er blant virkemidlene han har på blokka, så har fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ting på gang.

– Det er en god stund siden jeg begynte å jobbe med å få på plass en hjemmel som gjør at Fiskeridirektoratet kan destruere herreløse teiner uten å gå via politiet.

I dag er prosessen lang og kronglete. Umerkede teiner som blir funnet på havbunnen må leveres inn til politiet og anmeldes, så må politiet vurdere etterforskning. Men det ender stort sett med henleggelse.

Fiskeriministeren mener det er obligatorisk for fritidsfiskere å melde fra om tapt utstyr på appen «Fritidsfiske». Fiskeridirektoratet er på sin side utydelige på om det er obligatorisk for fritidsfiskere slik som det er for yrkesfiskere.

Til slutt mener ministeren at holdningskampanjer er blant de viktigste tiltakene vi har for å forhindre forsøpling av havet.