SAS har permittert halvparten av de ansatte, som følge av koronapandemien. Nå har etterspørselen tatt seg opp igjen, og flere vil ut og reise. Det fører til kansellerte flyvninger som følge av pilotmangel, skriver Aftonbladet.

– Det er trist at man ikke velger å ta tilbake de oppsagte og permitterte nå som folk ønsker å reise igjen, sier Christian Laulund, hovedtillitsvalgt for SAS-ansatte i Norsk Flygerforbund til NRK.

Christian Laulund, leder Norske SAS-flygeres forening. Her sammen med informasjonssjef Knut Morten Johansen (t.h.) i SAS. Foto: Terje Pedersen / NTB

Laulund forteller at SAS har hyrt inn irske piloter fra et vikarbyrå, fremfor å ta tilbake norske permitterte.

– Hva tenker du om det?

– Det er jo en hån mot alle de oppsagte som nå står og venter på å få komme tilbake til SAS. Det er direkte skammelig at man ikke har begynt å ansette disse igjen, sier Laulund og legger til:

– Dette er folk med flere års erfaring og de kan sette seg rett i flysetet for å fly passasjene til feriedestinasjoner i sommer. Men SAS velger altså å ikke ta dem tilbake og det er veldig synd.

Har rammet 40 flyreiser i Norge

Freja Annamatz, pressesjef i SAS, bekrefter i en e-post til NRK at de har kansellert flyvninger også i Norge som følge av mangel på ansatte.

– Det er riktig at det i en kort periode var vanskelig å bemanne en liten andel av flyreiser med kabinansatte og piloter, fordi det tok tid å få ansatte fra permitteringer, skriver hun.

Annamatz forteller at rundt 40 flyreiser i Norge ble berørt i løpet av en uke. Hun presiserer at dette er en liten andel av SAS sine flyvninger.

Freja Annamatz, pressesjef i SAS, synes det er gledelig at flytrafikken er på vei opp. Foto: SAS, pressefoto

Sa opp 5000 ansatte

Hun viser til at SAS, som følge av koronapandemien, så seg nødt til å si opp 5000 ansatte. 90 prosent av de ansatte har ifølge henne vært permittert i ulik grad.

Laulund fra Flygerforbundet forteller at minst 30 norske piloter fremdeles er permittert. Totalt i Norden har omtrent 500 piloter mistet jobbene sine, ifølge Laulund.

– SAS har ikke tatt tilbake en eneste av de oppsagte, sier han.

NRK har konfrontert Annamatz fra SAS med påstanden om at SAS har hyrt inn irske piloter i stedet for å ta tilbake de norske. Til det svarer hun:

«Når SAS nå starter sin luftfartsvirksomhet på nytt, gjelder det hele selskapet. Datterselskapet SAIL er en åpenbar og viktig del av SAS operative modell, akkurat som før pandemien. Dette betyr at vi i fem år har utført deler av virksomheten i samarbeid med våre partnere og datterselskaper for å kunne fly effektivt gjennom vårt nettverk».

Ber ledelsen ta grep

Laulund mener det er viktig at ledelsen i SAS tar ansvar.

– De må sørge for å legge personlig prestisje og politikk til side. Flyene må opp i lufta igjen, slik at passasjerer kan komme seg på ferie, sier Laulund.

Han håper den nye SAS-sjefen, som snart skal tiltre, vil se nøye på samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte.

– Hvordan påvirker det de ansatte at noen er permittert, mens andre kanskje må jobbe ekstra mye?

– Det er klart at de ønsker å komme tilbake i full jobb og bidra til både samfunnet og SAS. De som nå står i full stilling får dessuten en veldig tøff arbeidsbelastning. Det er åpenbart det er tøft for dem som er igjen. Det ser vi av skiftplanene, sier Laulund.

– Må de jobbe så mye at det blir farlig?

– Nei, SAS holder seg innenfor rammene for regelverket. Men på lang sikt kan det jo hende at en del av pilotene blir utbrent, sier Laulund og understreker at han enn så lenge ikke ser noe som antyder at dette har skjedd.

Forventer normalt nivå i 2022

Annamatz synes det er gledelig at etterspørselen etter flyreiser er tilbake, men forteller at etterspørselen fortsatt er mindre enn en vanlig sommer. Ifølge henne ville ikke SAS ha overlevd som selskap uten å redusere antallet ansatte og kutte utgifter.

Videre skriver hun at SAS beregner at etterspørsel etter reiser totalt vil være på et nivå som er omtrent halvparten av en normal sommer, og at de har planlagt driften etter dette.



– SAS står overfor store utfordringer med økt konkurranse og endrede reisemønstre også etter pandemien, og vi forventer normale nivåer på reiser i 2022.