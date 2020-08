Sanner kan instruere Norges Bank: – En knusende dom

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han vil forholde seg til ekspertutredningen fra Justisdepartementets lovavdeling i Tangen-saken.

«Departementet mottok uttalelsen i dag og har hatt begrenset med tid til å sette seg inn i uttalelsen. Jeg vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken,» skriver Sanner i et brev til Stortinget.

Lovavdelingen i Justisdepartementet mener at det antakeligvis er mulig å gi generelle instrukser, også der det gjelder ansettelsesforholdet til Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

«Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes», står det i vurderingen.

Les Magnus Takvams kommentar: Fire spørsmål og svar om Tangen-saken

– En knusende dom: Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Sp, omtaler vurderingen til lovavdelingen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Reaksjoner: – En seier for demokratiet,

På vei ut av møtet i finanskomiteen fredag morgen kommenterer flere finanspolitiske talspersoner med kommentarer til vurderingen fra lovavdelingen:

– Hvis det er slik at den anviser et handlingsrom for finansministeren som er noe større enn det vi har trodd tidligere så er det veldig bra. Det betyr mye for den videre prosessen, sier Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i Frp.

– Det er fint at det som Ap hele tiden har sagt, at det finnes et handlingsrom for finansministeren i dialogen med Norges Bank, lovavdelingen er et svært respektert faglig miljø, det er fint å få det på plass nå, sier Hadia Tajik (Ap).

FORNØGD: Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– En knusende dom over den jobben finansministeren har gjort. Viser at finansministeren burde engasjert seg i saken før, sier finanspolitisk talsperson i Sp Sigbjørn Gjelsvik til NRK.

– Sanner kan gripe inn i betingelsene for denne ansettelsen, vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt, sier Kari Kaski, finanspolitisk talsperson SV.

– Interessekonfliktene må elimineres. Den enkleste løsninga på tillitsproblemet er hvis Tangen og sentralbanksjefen nå selv tar konsekvensene og trekker seg. Hvis ikke må Stortinget sikre at regjeringa tar grep, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

– Dette er en seier for demokratiet, dette betyr at Stortinget har all grunn til at Sanner bidrar til å sette rammer rundt de etiske retningslinjene for ansettelsen, sier Une Bastholm i MDG

Kort forklart: : Argumenta for og mot politisk innblanding

Åpner for å utsette innstillingen

Mudassar Kapur, finanspolitisk talsperson i Høyre, åpner for en utsettelse av innstillingen. Han mener utredningen kan ha en påvirkning på de partiene allerede har jobbet frem. Og at det derfor er naturlig at de trenger mer tid.

– Med komitelederhatten i denne sammenheng så er jeg veldig rolig på å ha lave skuldre i forhold til det. Partiene må få bruke den tiden de trenger. Hvis det betyr at vi må utsette avgivelsen, at partiene trenger mer tid, helt i orden, men det må vi snakke om, sier han.

– Hvor avgjørende blir lovavdelingens konklusjon for innstillingen?

– Slik departementet skriver til oss trenger de også tid til å sette seg inn i dette. Men det sier noe om hva handlingsrommet departementet har, men hva det er og hvordan det skal brukes må statsråden vurdere for det er han som skal ta dette initiativet til dialog med Norges Bank, svarer Kapur.

ÅPNER FOR UTSETTELSE: Mudassar Kapur, leder i finanskomiteen på Stortinget, åpner for utsettelse av Stortinget sin innstilling til representantskapet i Norges Bank sin kritikk av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette er saken

Finansminister Jan Tore Sanner ba onsdag lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere hvilket handlingsrom han har i spørsmålet rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet.

I dag skal Sanner møte sentralbanksjef Olsen for å diskutere ansettelsesforholdet rundt Nicolai Tangen.

MANNEN DET HANDLER OM: Ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen som ny oljefondsjef har skapt stor uenighet mellom Norges bank og representantskapet i banken, som er Stortinget sin vaktbikkje overfor banken. Den siste uken har stadig flere politiske partier støtett Representantskapet sin kritikk av Norges Bank sine arbeidskontrakt med Tangen, som de mener vil kunne skape interessekonflikter for han og Oljefondet. Foto: Tony Colli / NBIM

De fleste partiene på Stortinget har uttrykt kritikk mot ansettelsesprosessen og arbeidsavtalen Tangen har fått med Norges Bank.

Men fram til torsdag var Sanner krystallklar på at han ikke kunne gripe inn i det som er Norges Banks ansvar uansett hvor mye stortingspolitikerne skulle ønske det.

Finansdepartementet ba først det private advokatfirmaet Arntzen de Besche vurdere saken. De konkluderte med at finansdepartementet ikke kunne gripe inn. Men lovavdelingen i justisdepartementet går lenger i å gi han et handlingsrom.

Flere andre jurister har vært uenige med Arntzen de Besches vurdering. Derfor valgte finansminister Jan Tore Sanner å be regjeringens egne jurister i Justisdepartementet vurdere saken.

Finanskomiteen skal i løpet av dagen komme med sin innstilling i ansettelsesspørsmålet. Det er ventet at komiteen kommer til å støtte representantskapet i Norges Bank.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget for å føre tilsyn med Norges Bank, og er sterkt kritisk til ansettelsen, fordi det mener det er risiko for rolleblanding.

Ifølge ansettelsesavtalen, kommer Tangen til å fortsette å eie 43 prosent av selskapet AKO Capital, samtidig som han er oljefondssjef.