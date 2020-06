Sangerinnen Vera Lynn er død

Den britiske sangerinnen Vera Lynn, som sang seg inn i folks hjerter under andre verdenskrig, er død, 103 år gammel.

– Familien er inderlig trist over å kunngjøre at en av Storbritannias mest elskede underholdere er død, 103 år gammel, skriver Vera Lynns familie, ifølge Sky News.

Vera Lynn sto blant annet bak krigstidsklassikeren «We'll Meet Again», som det britiske folk sang fra sine dørmatter under minnemarkeringen for andre verdenskrig i mai i år.

Hun døde tidligere i dag, med sine nærmeste rundt seg.

Toppet hitlistene

Lynn toppet hitlistene i flere år både i Europa og USA. Hun slo igjennom som barnestjerne i 1932 og var 97 år gammel sist hun toppet listene.

Under den annen verdenskrig reiste Vera Lynn rundt til soldatene. For mange soldater var hun et ankerfestet til hjemlandet Storbritannia, i en brutal krig der britiske soldater kjempet mange steder i verden.

Etter krigen ble hun blant de første som havnet på topplistene i USA. Hun fortsatte å turnere og gi ut plater, til hun gjorde sin siste opptreden i 1995.

Sangeren har vært i Norge flere ganger, og var her sist i 1987.

– Magisk stemme

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, takker Vera Lynn for en magisk stemme, som holdt landet oppe i en mørk tid.

«We'll Meet Again»

Senest i mars i år kom hun med en korona-oppmuntring til britene. Hun minnet dem om teksten til «We'll Meet Again»:

«Keep smiling through; Just like you always do; 'Til the blue skies drive the dark clouds far away».