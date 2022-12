Sander (23) inviterer til gratis vedhogst: – Jeg har rikelig med skog

Nordmenn fyrer for harde livet i takt med stigende strømpriser.

Ifølge en undersøkelse fra Norstat har 340.000 norske boliger fått seg en ny vedovn de siste to årene, ifølge Nationen.

– Pågangen har vært enorm.

Det sier Øyvind Stranna Larsen, som er fagansvarlig for Norsk ved, forum for vedprodusenter. Han sier etterspørselen etter ved startet allerede i mars og april.

– Så det er jo noen vedprodusenter som nå har gått tomme, sier han.

– Det er klart, når vi er inne i sånne kuldeperioder som nå, så er vedforbruket veldig stort. Og får vi en veldig hard vinter utover januar og februar, så er det stadig flere vedprodusenter som vil gå tomme for ved. Så det vil bli stadig vanskeligere å få tak i ved etter hvert hvis vi får en veldig hard vinter, forteller Larsen.

Øyvind Stranna Larsen er fagansvarlig for Norsk ved, forum for vedprodusenter. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Folk får hogge gratis

Men det finnes andre muligheter til å skaffe seg ved. I noen tilfeller slipper man også å betale for den. Men da må du jobbe litt for det.

Sander Solheim (23) er gårdbruker i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane og har en grei løsning på problemet med gjengroing og vedmangel.

Han har nemlig for mye skog, og vil gjerne bli kvitt en del av den.

– Folk får hogge gratis, hvis de vil hogge veden sin selv, sier han.

Solheim forteller at interessen har vært god etter at han la ut en melding på Facebook om at folk kunne hogge sin egen ved gratis. Foreløpig er det folk fra nærområdet som har benyttet seg av tilbudet.

Det var lokalavisen Firda som skrev om saken først.

Dette er noe av den skogen på eiendommen han tilbyr.

Gjengroing av kulturlandskapet er blitt et stort problem i Norge. Bonden håper han på denne måten får gjort noe med dette, samtidig som han får frigjort areal.

23-åringen sier det er blandingsskog bestående av bjørk, furu, selje og rogn han tilbyr.

– På denne måten får jeg mer areal som jeg kan dyrke eller som jeg kan bruke til beite, forklarer bonden, som understreker at folk må ta med eget redskap.

– Jeg har rikelig med skog og det gror jo igjen over hele landet, egentlig.

Oppfordringen hans til andre i samme situasjon er derfor klar:

– Jeg vil oppfordre flere grunneiere til å tenke i samme bane, sier han.

Etterspørselen etter ved er enorm akkurat nå. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er blitt dyrt

Og det kan bli en del å spare på å hogge selv.

Simen Gjølsjø er seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi på Ås, Han forsker på ved og det som heter brennverdi.

Han anslår at prisen på ved har steget med nesten 50 prosent i enkelte tilfeller i Norge siden i sommer.

– I dag, i desember 2022, så ser jeg at det er blitt dyrt for en sekk med ved. Men hadde man kjøpt i sommer, tror jeg nesten man kunne fått den for halv pris sammenlignet med hva som er tilfellet i dag, sier Gjølsjø til NRK.

Rådet til ved-eksperten er å kjøpe om sommeren, for de som kan lagre veden, men også vurdere andre treslag enn bjørka, som er populær blant oss nordmenn.

For de som ikke har tilgang til egen ved eller har mulighet til å lagre større innkjøp, kan det fort bli dyrt.

– Man må ikke bruke kun bjørk, man kan bruke andre treslag som eik og ask og bøk, ikke minst. Den har høyere energiinnhold enn det er i bjørka. Man kan fyre med furu og gran, også. Det er litt mindre energiinnhold enn i bjørka, men det gir varme, det også, sier han.