– Dette kommer til å bli den nye hverdagen for politikerne

Natt til torsdag har ukjente gjerningspersoner gått inn i oppkjørselen til justisministerens hjem og skrevet «rasist» med tusj og rødmaling på bilen og huset.

Bilen er også tagget med et hakekors og en luntelignende gjenstand var plassert i bensintanken.

PST tar saken på alvor og har startet etterforskning.

– Kan ha en jobb å gjøre

NY HVERDAG: Anders Snortheimsmoen er ikke overrasket over hærverket mot Wara. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Anders Snortheimsmoen som i 32 år jobbet i politiets beredskapstropp, jobber i dag som sikkerhetsrådgiver. Han er ikke overrasket over det som har skjedd.

– Man har ventet på at det skulle komme. I Sverige og over alt rundt oss har det vært flere tilfeller av bombelignende gjenstander og trusler og angrep på politikere. Nå har det skjedd her, og nå må vi venne oss til at dette blir den nye hverdagen, sier Snortheimsmoen til NRK.

Han understreker at han ikke kjenner til de konkrete sikkerhetstiltakene rundt Wara.

– PST har jobbet godt i mange år med dette. Men det gjenstår å se hva resultatet av etterforskningen blir. Jeg håper de har såpass god overvåking at de finner ut hvem som står bak. Hvis ikke, tyder det på at man har en jobb å gjøre, sier han.

Han sier at sikkerhetstiltakene rundt profilerte politikere og hva slags nivå man legger seg på til enhver tid blir risikovurdert.

– I et åpent samfunn er det samtidig vanskelig å unngå at folk kommer nær politikerne.

– Bør være en vekker

TO AV FEM: Analytiker i politiet Emilie Silkoset sier så mange som to av fem stortingspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Foto: Privat / Privat

Snortheimsmoen mener det som har skjedd bør føre til at man må gjennomgå rutinene.

– Man må finne ut hva som har skjedd og eventuelt etablere ytterligere sikringstiltak som kan fange opp dette. Politikerne er i dag greit beskyttet med livvakter og tiltak, men uten å drive skremselspropaganda må vi forberede oss på at det kommer til å bli mer av dette i fremtiden, sier Snortheimsmoen.

Analytiker i Øst politidistrikt Emilie Silkoset ga sammen med professor Tore Bjørgo i januar i år ut en undersøkelse om trusler mot politikere på Stortinget.

– Når vi ser på alvorlige hendelser som skadeverk på eiendom, indirekte og direkte trusler eller forsøk på faktiske angrep, så svarer to av fem at de har opplevd slike hendelser, sier Silkoset til NRK.

Hun sier slike trusler får konsekvenser for politikerne både jobbmessig og privat.

– De blir bekymret for seg selv og sine nærmeste. De unngår å gå ut i sosiale sammenhenger. Man se også at det får konsekvenser for deres politiske virksomhet, ved at de unnlater å snakke om enkelte politiske temaer eller engasjere seg, sier Silkoset.

Én av 10 av de spurte oppgir at har vurdert å slutte som politikere på grunn av ubehagelige opplevelser.

–Det er et demokratisk problem, slår Silkoset fast.