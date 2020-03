Forsker: – Korona kan smitte lettere ved lavere temperaturer

– Det er mye vi ikke vet om koronaviruset, men siden influensa og korona smitter på samme måte, så er det relevant å sammenligne det med influensa, sier Gunnveig Grødeland.

Hun er forsker på vaksineutvikling og immunologi ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo.

Grødeland sier ingen vet hvor lenge det nye koronaviruset overlever på overflater, men at temperaturen og luftfuktigheten har en betydning for hvor lett viruset kan smitte.

Hun sammenligner koronaviruset med blant annet med influensa:

– Siden influensaviruset ved lavere temperaturer får et tykkere skall rundt seg, ved for eksempel 5 varmegrader, så vil det kunne overleve lengre på overflater. Da kan det overleve over et døgn.

Ved høyere temperaturer trives viruset ikke så godt.

– Ved for eksempel 30 varmegrader, ser vi at viruset får en geleaktig konsistens. Det gjør at den vil bli lettere ødelagt og vil kun overleve et par timer.

Kan smitte lettere i Norge

Grødeland mener derimot det er andre faktorer som reduserer smittefaren i Norge. Hun sier tettheten mellom folk også har en betydning og at i Norge er den lavere enn i andre land, som for eksempel Wuhan.

– I utgangspunktet smitter det lettere i Norge enn i Wuhan. Men vi bor mer spredt og har større avstander mellom mennesker enn det du typisk finner i Wuhan. Så det er fullt mulig at de to effekten kansellerer hverandre ut, sier forskeren.

Hun sier folk heller ikke burde frykte større utearrangementer i Norge.

– Jeg tror vi har god kontroll på hvem som er smittet i Norge, så risikoen burde være liten for smitte i arrangementer.

FHI: – Temperatur og luftfuktighet har betydning

– Det er veldig mye vi ikke vet om viruset og det genereres kunnskap fortløpende. Temperatur og fuktighet har veldig ofte en påvirkning på hvor overlevelsesdyktig viruset er, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Vold understreker at hvor tett folk omgås også vil spille en rolle i hvor lett viruset smitter. Hun sier de jobber tett med andre land med like klimaforutsetninger som Norge.

– Generelt er ikke temperaturene i Norge så spesielle i forhold til Sverige, Island og Finland. Vi er godt koordinert med våre naboland om hvordan vi håndterer denne utfordringen.

Hun sier at alle land har ulike forutsetninger, kulturer og situasjoner og at de derfor må tilpasse tiltakene deretter.

– Vurderingene tilpasses lokal kontekst og det er ikke alle tiltak som er like sosialt akseptable i Norge som for eksempel i Kina, sier avdelingsdirektøren.

God hygiene gjelder fortsatt

Siden det nye koronaviruset potensielt kan overleve lengre i områder med lavere temperaturer, sier forskeren at god hygiene er ekstra viktig for å forhindre smitte.

– Vaske hender godt og dekke til munnen når man hoster. Ellers er det å holde avstand til folk med symptomer, sier hun.