Russland: – Spionsiktelsen er ren utpressing

– Vi krever at alle falske anklager mot Botsjkarjov droppes og at han løslates så raskt som mulig, sa Maria Zakharova, pressetalskvinne i russisk UD på en pressekonferanse torsdag.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass sa Zakharova at Botsjkarjov ble pågrepet og siktet i Oslo på falskt grunnlag, slik at norske myndigheter kunne «presse Russland til å utveksle ham og Frode Berg, som ble tatt på fersk gjerning og er under etterforskning».

– Russiske diplomater i Oslo har vært i kontakt med Botsjkarjov. De og advokatene gir ham all mulig assistanse slik at han kan beskytte rettighetene og interessene sine, sa Zakharova.

Varetektsfengslet i to nye uker

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor.

Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje.

FØRSTE INTERVJU: Mikhail Botsjkarjov ble pågrepet for to uker siden. Torsdag snakket han for første gang med norsk presse etter pågripelsen. Du trenger javascript for å se video. FØRSTE INTERVJU: Mikhail Botsjkarjov ble pågrepet for to uker siden. Torsdag snakket han for første gang med norsk presse etter pågripelsen.

Torsdag bestemte Oslo tingrett at spionsiktede Mikhail Botsjkarjov kan holdes varetektsfengslet i to nye uker. Botsjkarjov nekter straffskyld og anket kjennelsen på stedet.

– Teoretisk sett er alt mulig

Advokaten til den spionsiktede Frode Berg, Ilja Novikov, har tidligere uttalt at pågripelsen av Botsjkarjov åpner for en utlevering av nordmannen. Torsdag fikk Botsjkarjov spørsmål om han ser pågripelsen som en hevnaksjon fra norske myndigheter.

– Jeg har liten informasjon vedrørende dette temaet, og kan ikke kommentere det. Teoretisk sett er alt mulig, sier 51-åringen, før hans advokat Hege Aagre indikerer at intervjusituasjonen er over.

– Jeg vil avslutte intervjuet nå. La oss vente til jeg er fri, sier Botsjkarjov, før han ledsages ut av salen av to rettsbetjenter.

Ambassadør kalt inn på teppet

Botsjkarjov ble varetektsfengslet i to uker 23. september, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar om digitalisering på Stortinget. Han er siktet etter straffelovens paragraf 121, om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Dagen etter kalte Russland Norges ambassadør inn på teppet, og varslet en kraftig reaksjon på spionsiktelsen.

Det russiske utenriksdepartementet opplyser at ambassadør Rune Resaland ble konfrontert med en sterk protest.