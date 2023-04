Russisk avhopper: – Putin er en krigsforbryter

36 år gamle Gleb Karakulov var inntil oktober i fjor kaptein i kommunikasjonsavdelingen i den føderale vaktstyrken, FSO. Dette er Russlands føderale vaktstyrke som har oppgaven med å beskytte presidentens liv.

Han er etterlyst av Russland. Nå er han i et vestlig land, på hemmelig sted. Hans liv er å fare, sier han selv.

Putins helse, hans paranoia, hvor får han informasjon fra: Dette er temaer som avhopperen Gleb Karakulov snakker om i dette intervjuet. Han er den høyest rangerte etterretningsoffiseren som hopper av til vesten de seneste år, ifølge Dossier Center, DC.

DC avdekker og publiserer det de mener er kriminell aktivitet knyttet til Vladimir Putins styre i Russland.

– I februar i fjor brøt en kriminell krig ut, og jeg kunne ikke lenger inngå kompromisser med meg selv. Jeg kunne ikke forbli i tjeneste for denne presidenten. Jeg anser ham som en krigsforbryter. Selv om jeg ikke var direkte involvert i krigen, er det ikke lenger mulig for meg å utføre hans kriminelle ordre eller bli i hans tjeneste, sier Gleb Karakulov.

Karakulov sitt tjenestebevis, ifølge Dossier Center. Foto: Dossier Center

Når Putin dro på reise i Russland eller utlandet, var Karakulov med som ingeniør. Jobben hans var å sette opp kryptert kommunikasjon for Putin, så han kunne snakke sikkert mens han var på reise. På telefon, eller i rommet der presidenten befant seg.

Putins telefonboks

Han forteller at de måtte ha med mye utstyr – på utenlandsreiser så mye at det ville fylt en hel lastebil.

Karakulov forteller at Putin på reiser tar med sin egen telefonboks. Den er stor, to og en halv meter høy, og inneholder en telefon og en pult. Herfra kan han snakke sikkert og kryptert, uten å bli avlyttet av utenlandsk etterretning, forteller Karakulov.

Dossier Center har intervjuet Gleb Karakulov. Du trenger javascript for å se video. Dossier Center har intervjuet Gleb Karakulov.

Han hadde jobben i 13 år.

På den 183 utenlandsreisen sin, sammen med president Vladimir Putin i Kasakhstans hovedstad Astana i oktober i fjor, tok han et valg som fikk store følger for han og den lille familien hans.

Han hoppet av i en dramatisk flukt som vi kommer tilbake til.

«Hva er dette, da, planlegger du å stikke av?»

Hvordan klarer en kaptein som er en del av Putins sikkerhetsapparat å hoppe av? Karakulov sier i intervjuet at han i hele fjor, siden fullskala-invasjonen av Ukraina 24. februar, tenkte at han ville ut av Russland, forlate tjenesten. Men hvordan skulle han gjøre det?

Og hvem skulle han fortelle hvilke planer han hadde? Sin kone? Sine foreldre?

Karakulov forteller hvordan det var å prøve å formidle til sin egen mor om planene om å hoppe av. Foto: Dossier Center

36 åringen, opprinnelig fra Dagestan i det sørlige Russland, sier at han prøvde å snakke med sin mor. Hun så på TV på et av prateprogrammene på statlig TV, som er ren propaganda for Putins krig, forteller han. Han ba moren slå av TV, han orket ikke se på, sa han. Det var et forsøk på å se om det var mulig å snakke med moren sin om planene han hadde om å hoppe av, sier han i dag.

Gleb Karakulov med sine foreldre, og sin kone og datter. Foto: Dossier Center

Det virket ikke som om moren var i stand til å forstå, sier Karukulov i intervjuet.

– Jeg prøvde å forklare for henne at Ukraina var et uavhengig land, hva gjorde vi der? Jeg husker at jeg ikke engang fikk fullført setningen min, det var en umiddelbar respons. «Hva er dette da, planlegger du å stikke av? Er du en slags utenlandske agent?» sa moren min. Jeg husker ikke nøyaktig ordlyden, men hun sa noe sånt som at hvis du gjør noe, vil jeg ikke være i stand til å bære skammen. Jeg vil ta mitt eget liv, forteller Karakulov i intervjuet med Dossier Center.

FSO-kapteinen forteller at han på sine utenlandsreiser ser Putin ofte, første gang i 2009. Men han snakker ikke direkte til presidenten, som alle i enheten bare kaller sjefen.

– Det er altfor mange sikkerhetsvakter rundt han, så du kan ikke bare gå rett bort til han å si «hvordan står det til», sier Karakulov.

– På meg høres dette troverdig ut

Han mener selv at hans liv er i fare.

– Det er liten grunn til å tvile på det, sier Tom Røseth, etterretningsekspert og med stor kunnskap om de russiske sikkerhetstjenestene. Han er ansatt på Forsvarets høgskole som hovedlærer i etterretning. Han har hjulpet NRK med å vurdere troverdigheten i avhopperens historie.

– På meg høres dette troverdig ut. Styrken i intervjuet er et han presiserer når han er usikker og spekulerer, og når han har direkte kjennskap til det han forteller om. Det styrker hans troverdighet, mener Røseth.

Den russiske arrestordren som er utstedt på Karakulov, ifølge Dossier Center. Illustrasjon: Dossier Center

Det er Dossier Center som har gjort et 10 timer langt TV-intervju med Karakulov. Det er de som går god for hans historie. De har fått tak i hans dokumenter, hans historie på russiske sosiale medier, og ikke minst gjort en kildekritisk vurdering av hans historie. Virker den sannsynlig?

NRK har sammen med Sveriges Television SVT og Danmarks Radio DR vurdert materialet, og vår vurdering er at det virker troverdig og ekte. Men NRK har ikke hatt mulighet til å intervjue Karakulov selv.

NRK var i London i forrige uke i hovedkvarteret til Dossier Center, for å vurdere materialet. Organisasjonen finansieres av en erklært motstander av Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovskij (58). Han var Russlands rikeste oligark. Som eier og toppsjef i det gigantiske russiske oljeselskapet Yukos, hadde han også tette bånd til president Vladimir Putin.

Det tok imidlertid slutt da han i 2003 snakket høyt om korrupsjon i Russland og begynte å markere seg som en kritiker av det russiske regimet. Den tidligere oligarken ble arrestert og sonet ti år i fengsel for det menneskerettsorganisasjoner omtaler som en straff for å ha kritisert Kreml.

I dag lever han i eksil i London og er en av Russlands mest framtredende kritikere. Og han finansierer altså Dossier Center, som består av undersøkende journalister og researchere, mange med russisk bakgrunn, som graver og dokumenterer det de kaller kriminell aktivitet begått av Putin og hans regime.

En russisk undersøkende reporter ved Dossier Center viser NRK intervjuet med Karakulov, ved hovedkvarteret i London. Foto: Dossier Center

– Slik kan du finne ut om en person lyver eller ikke

I hovedkvarteret i London får vi tilgang til intervjuet med avhopperen, og også tilgang til den researchen Dossier Center har gjort for å verifisere avhopperens identitet. Vi gjør et intervju med en av de undersøkende reporterne som har jobbet med avhopper-saken. Hun vil ikke intervjues med navn og ansikt, fordi hun fortsatt har familie i Russland.

– Hvor sikker er dere på at han er den han gir seg ut for å være?

– Vi er sikre på at denne personen eksisterer. Vi er sikre på at denne personen tilhører tjenesten han snakker om. Vi er sikre på flere biografifakta han fortalte oss, fordi vi var i stand til å bekrefte dem uavhengig. I årevis har vi samlet inn en rekke russiske databaser, noe som gjør prosessen vår med verifisering mye enklere. Vi kjører navnet, fødselsdatoen, og så ser du om det er lange eller ikke lange historiske data på personen, og det er slik du sjekker personen, sier den russiske medarbeideren til NRK.

Dossier Center viser oss etterlysningen av Karakulov, og sier han er etterlyst for å ha desertert under mobiliseringen som ble innført i Russland i fjor høst, og for å ha unndratt seg den militære etterforskningen.

Får å vurdere troverdighet, var den første kontakten med Karakulov ekstremt viktig, sier medarbeideren i Dossier Center til NRK.

– Du ser hvordan en person svarer på de små, kanskje vanskelige eller emosjonelle spørsmålene, bare for å sjekke hans emosjonelle evner. Noe annet vi også gjorde med han var å gjenta spørsmål flere ganger ved forskjellige anledninger, og slik kan du finne ut om en person lyver eller ikke, sier den russiske medarbeideren til NRK.

NRK gjør et intervju med Dossier Center. Hun ønsker ikke å bruke sitt navn, fordi hun fortsatt har familie i Russland. Foto: Danmarks Radio DR

Også Tom Røseth har et godt inntrykk av Dossier Center, selv om det er finansiert av en erklært motstander av Vladimir Putin.

– Jeg har sett en del av det de legger ut, og det fremstår veldig troverdig. Dossier Center er en god kanal, de har tidligere utgitt rapporter og lekkasjer som har hatt høy troverdighet, er vurderingen til etterretningseksperten Tom Røseth.

Tom Røseth er etterretningsekspert og har stor kunnskap om de russiske sikkerhetstjenestene. Foto: Trygve Heide / NRK

Om Putin: – Han lever i et informasjonsvakuum

Hvor får president Vladimir sin informasjon fra? Hvilke nyhetsbilder og andre steder blir han orientert om hva som skjer i sitt eget land, og i verden? Det har vært snakket i internasjonal presse om at han lever i et informasjonsvakuum, at han kun bli orientert av få personer i den innerste kretsen. Karakulov støtter det inntrykket i intervjuet.

– Han bruker ikke mobiltelefon. Jeg mener, i alle mine år i tjeneste, har jeg ikke sett ham en gang med en mobiltelefon.

Hva med internett? Karakulov forteller at når han var ute og reiste med den forrige statsministeren, Dmitry Medvedev, så var det en annen person også med på reisene, som hadde ansvaret for statsministerens PC og tilgang på et sikkert og kryptert internett. Men når president Vladimir Putin reiser var det ikke behov for denne tilgangen.

– Han bruker ikke Internett eller mobiltelefon. Han mottar bare informasjon fra sin nærmeste sirkel, noe som betyr at han lever i et informasjonsvakuum, mener Karakulov.

Det han leser, blir printet ut for han og levert på papir, sier den tidligere FSO-kapteinen.

– Han er ved bedre helse enn mange andre på hans alder

Karakulov forteller i intervjuet med Dossier Center at Putin under koronapandemien isolerte seg, og at folk i hans nærhet fortsatt må ta koronatest (PCR-test som blir sendt til laboratorium) flere ganger daglig. Han sier dette foregikk også så sent som i oktober når han hoppet av.

Hvorfor var Putin så redd for Covid? Putins isolasjon under pandemien, der han krevde at alle som møtte han måtte være i en ukes karantene i forkant, førte til spekulasjoner om hans helse og om han var alvorlig kreftsyk eller led av en annen kronisk sykdom.

Vladimir Putin, med forsvarsminister Sergei Shoigu fra februar i år. Foto: PAVEL BEDNYAKOV / AFP

Men forfatteren av boka «Overreach», journalisten og tidligere Moskva-korrespondent Owen Matthews konkluderer i boka med at det ikke finnes gode nok kilder som kan konkludere med at Putin er alvorlig syk.

Karakulov er av samme mening. Han sier at i hans 13 år i jobb har Putin kun avlyst et par reiser på grunn av sykdom.

– Han er ved bedre helse enn mange andre på hans alder. Han har årlige legekontroller. Vi vet når legekontrollene er, fordi vi får vite om behovet for å installere sikker kommunikasjon på det sentrale hospitalet i Moskva før Putin skal inn. Normalt skjer kontrollene på sensommeren eller tidlig høst. I fjor var det i april, sier Karakulov.

Putins knep

Gleb Karakulov sier i intervjuet at det virker som om Vladimir Putin har en voksende paranoia. I intervjuet sier Karakulov at når Putin besøker sitt feriested ved Sotsji ved Svartehavet, så pleier de ofte å få det til å se ut som om Putin forlater residensen.

– Man forbereder et fly, og en koretesje med biler kjører i vei. Men i virkeligheten så er Putin igjen i reisidensen i Sotsji, sier Karakulov.

– Det er et knep for å villede utenlandske etteretningstjenester og for å hindre at han blir utsatt for mordforsøk, sier Karakulov.

President Vladimir Putin på trappa ved presidentens residens i Sotsji ved Svartehavet. Foto: Sergei Bobylev / AP

– Han verdsetter bare sitt eget liv

I intervjuet med Dossier Center blir 36 åringen spurt om det er noe han vil si til sine kollegaer i den føderale vaktstyrken, som han var en del av. Han sier de må slutte å følge Putins kriminelle ordre.

– De vil nok beskylde meg for å være upatriotisk. Men patriotisme for meg handler om å elske landet ditt. I dette tilfellet må vi redde landet vårt. Det er en gal og forferdelig krig som foregår. Det må stoppes så snart som mulig, sier Karakluov, som beskriver Vladimir Putin som en som har mistet kontakten med virkeligheten.

– Han omgir seg med en ugjennomtrengelig barriere av karantener og et informasjonsvakuum. Han verdsetter bare sitt eget liv og familiens liv, og sine venner. Livene til andre er ikke av interesse for ham, mener Gleb Karakulov.

Døde legges i en massegrav, fordi det er for farlig å gjennomføre vanlige begravelser, ifølge lokale myndigheter i Mariupol. Bildet er fra mars i fjor. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Ved å rive menn fra familiene sine og sende dem for å bli slaktet i et suverent og uavhengig Ukraina, viser han at han ikke bryr seg det minste om hva som skjer med vårt land og Ukraina. Han bryr seg ikke om det faktum at han bringer problemer, ødeleggelse, og død til broderfolket i Ukraina og til oss i Russland, sier Gleb Karakulov.

Med kollegaer i hælene

Men hvordan klarte han å hoppe av?

Gleb Karakulov forteller om den dramatiske flukten fra Kasakhstan til Tyrkia. Han var der på statsbesøk med Vladimir Putin. 14. oktober var siste dagen av besøket. Dagen etter skulle han og kollegaene returnere til Moskva. Flukten måtte derfor skje denne dagen.

Gleb Karakulov ble intervjuet av Dossier Center. Du trenger javascript for å se video. Gleb Karakulov ble intervjuet av Dossier Center.

Kona og datteren bodde på et annet hotell i Astana, hovedstaden i Kasakhstan. De hadde kommet noen dager i forveien. Kona kom og plukket opp Karakulov på hotellet han bodde, sammen dro de ut til flyplassen i drosje. Samtidig tekstet han med kollegaer som lurte på hvor han var blitt av, de skulle jo ut å shoppe sammen?

Karakulov tekstet tilbake, skrev at han hadde fått vondt i magen, og måtte bli på hotellet. Mens egentlig satt han i drosje med kona og datteren på vei til flyplassen. I bagasjerommet var hele livet deres pakket ned i tre kofferter.

Gleb Karakulov sammen med sin datter i barnevogn. Foto: Dossier Center.

Ute ved flyplassen i Khasakhstans hovedstad Astana fikk de den verst tenkelige beskjeden: Flyet til Istanbul i Tyrkia var forsinket med en time. Da hadde kollegaer allerede begynt å lete. Han skrudde av telefonen.

– Fra da av var det kun et spørsmål om å kontrollere mine egne nerver, sier Karakulov.

Han sier at hadde flyet vært forsinket med en halvtime til, ville han trolig blitt pågrepet på flytplassen. I stedet landet han og familien trygt i Tyrkia. Nå lever han med sin lille familie på et sikkert sted i et vestlig land, under beskyttelse av en vestlig etterretningstjeneste.

Heller ikke Dossier center vet hvor han, kona og den lille datteren er.