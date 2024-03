Rune (47) får pengene han har ventet på i flere år: – Ungene mine kunne hatt det mye bedre

– Man tror nesten ikke på det, forteller Rune Sundmoen

Denne uken fikk han 2,5 millioner kroner på kontoen, penger han har ventet på i flere år.

Etter et fall fra et stillas i 2010 ble Rune Sundmoen ufør. Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance ville først ikke godkjenne Sundmoens yrkesskade, men han tok selskapet til retten og vant frem i 2018.

Han skulle da egentlig ha fått 2,5 millioner kroner.

– Omtrent under rettssaken fikk vi jo vite at Alpha hadde gått konkurs. Vi visste jo ikke helt hva det betydde der og da, sier Sundmoen.

En lang kamp

Alpha-konkursen avdekket samtidig en svakhet i systemet.

De neste årene ble Sundmoen og 115 andre yrkesskade nordmenn gående i uvisshet; kom de til å få pengene de hadde krav på?

Norges garantiordning som skal sikre utbetaling dersom norske forsikringsselskap går konkurs, gjaldt ikke for utenlandske selskaper.

Det gjorde heller ikke det norske lovverket.

Uten pengekompensasjonen begynte Sundmoen å slite økonomisk.

– Vi måtte jo snu på hver en krone og nå på slutten måtte vi ta av konfirmasjonspengene til barna, forteller Sundmoen.

Les også – Føler meg lurt av den norske stat

– Ungene mine kunne jo hatt det mye bedre

I fjor høst bevilget regjeringen 90 millioner kroner til de berørte av Alpha-konkursen som skulle dekke pengene nordmennene hadde krav på. Like etter kunne finansminister, Trygve Slagsvold Vedum fortelle at utbetalingene var på vei.

Rune Sundmoen fikk sine penger på konto denne måneden. Likevel sitter han med en bitter smak i munnen.

– Det var ikke en jublende glede som man kanskje skulle tro, sier Sundmoen.

TØFFE ÅR: Det har vært flere økonomisk vanskelige år for Rune Sundmoen. Foto: Privat

I flere år har Sundmoen betalt renter på huslånet uten å betale avdrag. I tillegg har Sundmoen måttet sette begrensninger for barna sine.

– Ungene mine kunne jo hatt det mye bedre de siste årene, de kunne vært med på aktiviteter og andre morsomme ting. Det er bittert å tenke på nå, sier han.

I tillegg vet ikke Sundmoen når han vil få siste summen av erstaningspengene han har krav på.

– Skjønner at det har vært røft

– Jeg er glad for at Rune har fått pengene på kontoen, men jeg skjønner at det har vært røft når man har hatt så dårlig råd de siste årene.

Det forteller finansminister, Trygve Slagsvold Vedum.

Tidligere denne måneden tok finansministeren selv en telefon til Rune Sundmoen for å høre om han hadde fått utbetalingen.

– Det gjorde jeg fordi jeg var interessert i å høre hvordan det hadde gått med han, og da fikk jeg høre at det har vært noen tøffe år.

LETTET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er glad for at de berørte har fått pengene på konto. Foto: Alf Simensen / Alf Simensen

Lover nytt lovverk

I samtalen med finansministeren hadde Rune Sundmoen et viktig spørsmål å stille.

– Det siste jeg vil er at det samme skal skje med noen andre. Derfor ba jeg Vedum om å få fortgang i arbeidet om å lage en garantiordning som gjaldt for utenlandske selskaper også, sier Sundmoen.

Finansministeren lover at regjeringen tar problemstillingen på alvor.

– Målet er jo at dette ikke skal skje igjen og derfor er det satt i gang et lovarbeid på det. Men først og fremst er jeg nå glad for at Rune og de andre berørte har fått sine penger på konto, sier Vedum.

NRK har vært i kontakt med Finansdepartemtentet, og spurt om når arbeidet om et lovverk ble satt i gang, og når det vil være klart.

Finansdepartementet svarer at lovforslaget var opp til høring på våren i fjor og at de nå er i gang med å utforme et lovforslag i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet. De svarer ikke konkret på når det vil være ferdig.