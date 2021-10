Rødt vil ha dyrere strøm til luksusforbruk

Sør-Norge har i dag den høyeste strømprisen noensinne.

Med en spottpris på 1,43 kroner per kilowattime og en pris ut til kunder på rundt 2,40 kroner.

Med denne døgnprisen forsvinner hundrelappene raskt til oppvarming av huset og lading av elbil.

Olje- og Energiminister Marte Njøs Persen lovte i går at regjeringen skal vurdere både kutt i elavgiften og kutt i moms på strøm for å få ned folks strømutgifter.

I tillegg lover statsråden at det ikke skal bygges flere utenlandskabler de neste årene.

Rødt vil ha to strømpriser

Rødt mener det haster å få ned folks strømutgifter.

Partiet mener regjeringens tiltak ikke holder. I tillegg til å kutte i krafteksporten vil Rødt at man skal skille mellom vanlig forbruk og luksusforbruk på norske strømregninger, og dermed innføre et toprissystem for strøm.

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Det sier Sofie Marhaug, som er nestleder i energi og miljøkomiteen på Stortinget.

– Da kan du ha høye avgifter på luksusforbruk, og du kan gjøre vanlig forbruk billig, sier Marhaug.

Finanspolitisk talsperson i Høyre Tina Bru, var olje- og energiminister frem til regjeringsskiftet i forrige uke. Hun er ikke imponert over Rødts forslag om to strømpriser.

– Jeg synes det er en kjempedårlig ide. Det er typisk Rødt å komme med en sånn løsning, hvor vi ikke skal ha marked lenger på dette området, sier Bru.

Høyres Tina Bru (til høyre) overlot stillingen som olje- og energiminister til Arbeiderpartiets Marte Mjøs Persen, under regjeringsskiftet torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Bru spør også om hva man skal definere hva som er luksusforbruk av strøm.

Marhaug mener det er mulig å finne hva som er et normalt strømforbruk for en bolig med et gitt antall husstandsmedlemmer, og gi en rimeligere strømpris frem til et gitt antall kilowatt.

Forbruk over dette taket mener hun bør være dyrere.

– Det er jo ikke noe poeng å sløse med strøm, sier Marhaug.

Marhaug understreker at å innføre et nytt toprissystem for strøm vil kreve en utredning av hva som er normalt forbruk, og at man også må ta høyde for forskjellig bostandard.

Vanskelig med avgift på luksus

Thema Consulting Group driver med rådgivning i kraftmarkedet.

Partner Marius Holm Rennesund mener det ikke er enkelt å kreve høyere pris for luksusforbruk.

Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting Group Foto: Hallvard Norum / NRK

Ikke bare må man ha en avklaring på hva som er luksusforbruk, man må også vite hvem som har et luksusforbruk og når de har det.

– Man vet ikke hva strømmen brukes til, sånn sett er det veldig vanskelig å gjøre dette i praksis, sier Rennesund.

Han er bekymret for at det å sette grensen ved et gitt antall kilowatt kan føre til at folk med et trekkfullt hus for en enda saftigere regning.

Rennesund ser likevel ett sted det er en mulighet for å definere noe som luksusbruk.

– Man kan ha et eget type abonnement til hytta for eksempel, sier han.

Samme hva folk i Sør-Norge bruker strømmen til kan de i hvert fall glede seg over at det er varslet lavere strømpris onsdag, med en spottpris på 0,80, ifølge strømbørsen NordPool.