JA TIL VIKEN-OPPLØSNING: Freddy André Øvstegård (SV), stortingsrepresentant fra Østfold. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det at Senterpartiet velger motorvei inn mot Oslo vest over fortsatt flertall for å oppløse Viken, det syns jeg er dårlig Senterparti-politikk.

Det sier Freddy André Øvstegård (SV). Han sitter på Stortinget fra Østfold, som fra nyttår 2020 utgjør Viken sammen med Akershus og Buskerud.

Ikke lenger bundet

For dem som sliter med å forstå hva de to sakene har med hverandre å gjøre, tar vi en liten rekapitulering av de siste dagers hendelser:

Mandag marsjerte MDG og SV ut av fylkesrådet i Viken etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa ja til ny E18 vest for Oslo.

Etter bruddet sier MDG at de ikke lenger er forpliktet av samarbeidsavtalen med de andre rødgrønne partiene.

I avtalen fikk Senterpartiet trumfet gjennom et krav om å be Stortinget skrote det omstridte storfylket. Uten MDG er det ikke lenger flertall for kravet.

Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. Politisk plattform for fylkesrådet i Viken

TJA TIL VIKEN-OPPLØSNING: MDGs gruppeleder i Viken fylkesting, Kristin Antun. Foto: MDG

– Nå som vi ikke lenger er bundet av den politiske plattformen vi har jobbet ut fra hittil, er det klart at vi vil gjøre en ny vurdering av Viken-oppløsning når den saken kommer til behandling.

Det sier MDGs Kristin Antun til NRK. Hun er gruppeleder i Viken fylkesting. Det var Klassekampen som først omtalte MDGs mulige ja til Viken-vern.

Viktigere ting

Antun sier til NRK at det er mange også i MDG som har vært imot tvangssammenslåingen. Men legger til:

– Det er ikke dermed sagt at det er fornuftig å oppløse Viken.

– Vi står midt i en natur- og klimakrise. Vi har viktigere ting å bruke tid, ressurser og penger på enn å legge ned og opprette fylkesorganisasjoner hver gang det har vært et valg, sier Antun.

– Valgte motorvei

SV gjør det på sin side klart at de fortsatt vil sende Viken på historiens skraphaug og ber MDG klargjøre sitt syn.

SVs Freddy André Øvstegård gjør likevel Senterpartiet til hovedansvarlig for at Viken kan komme til å bestå.

– Man skulle jo tro at Senterpartiet var mest opptatt av å stanse den sentraliseringen av makt og tjenester som tvangssammenslåingen er. Men de valgte motorvei i stedet, konstaterer han.

– Urimelig

– Det er virkelig å snu det på hodet, sier en tydelig irritert Anne Beathe Tvinnereim i Sp. Hun er fylkesråd for klima og miljø i Viken.

– Senterpartiet har nå sagt at vi fortsetter i fylkesrådet med Arbeiderpartiet nettopp for å beholde de politiske plattformen som vi fremforhandlet.

– Det er SV og MDG som går bort fra plattformen. Vi lover at vi ønsker å sende en søknad om oppløsning etter neste stortingsvalg, sier hun.

Tvinnereim kaller SV og MDGs påstand om at Ap og Sp har brutt plattformen ved å gå inn for E18 «urimelig».

– Det sto aldri i vår politiske plattform at E18 ikke skulle bygges, men at vi ønsket en bedre løsning. Vi har fått en bedre løsning, sier Sp-toppen i Viken.

FIRE BLE TIL TO: Aps fylkesrådsleder Tonje Brenna (t.v.) og Senterpartiets Anne Beathe Tvinnereim har ikke lenger et flertalls-fylkesråd sammen med MDG og SV. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Forretningsadvokat i Tesla

Et paradoks i saken er at Senterpartiet sa nei til E18 da Stortinget behandlet saken i juni.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sa til VG at han ikke ville bygge motorvei for at folk skal komme raskest mulig på hytta fredagskvelden og at forretningsadvokaten skal ta sin store Tesla til jobben.

Tvinnereim avviser at det er en konflikt mellom Senterpartiet nasjonalt og i Viken.

Hun sier at når det først var flertall for E18 på Stortinget, hadde partiet lokalt valget mellom å akseptere veien eller å risikere å miste finansiering av Fornebubanen og en rekke andre kollektivtiltak.

– Håpløs sentralisering

Vedum sier han overlater til sine flinke lokalpolitikere å finne ut hvem som skal styre lokalt og på hvilket grunnlag. Men han presiserer overfor NRK:

– Vi i Senterpartiet vil oppløse den håpløse sentraliseringen Viken, og få tilbake Østfold, Buskerud og Akershus. På samme måte som vi ønsker at Finnmark og Troms skal være egne fylker.

Skulle MDG si nei til Viken-oppløsning, kan et slikt krav likevel få flertall i fylkestinget – med stemmene til Fremskrittspartiet.

Frps gruppeleder Lavrans Kierulf sier at de vil behandle eventuelle forslag på en seriøs og god måte.