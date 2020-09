Rød-Larsen sentral i Midtøsten-avtale: – Mange års arbeid

– Jeg er glad for at disse avtalene er gjort, og jeg tror det er i palestinernes beste interesse. Både den palestinske selvstyremyndigheter og det palestinske folk, sier Terje Rød-Larsen, president i det internasjonale fredsinstitutt IPI, til NRK.

De forente arabiske emirater (FAE) og Bahrain undertegnet tirsdag avtalen som normaliserer forholdet til Israel.

Rød-Larsen har over flere år brakt partene sammen i New York, og den tidligere politikeren var til stede sammen med 700 andre, under undertegningen av fredsavtalen i Det hvite hus.

SENTRAL: Terje Rød-Larsen, her avbildet ved en annen anledning i fjor, var viktig for signeringen denne uken. Foto: JOhannes Worsøe Berg

– Jeg har brakt utenriksministeren i De forente arabiske emirater, den israelske statsminister, utenriksminister og president sammen i New York over flere år. Det er noe av bakgrunnen for undertegningen som fant sted i det Hvite hus og bakgrunnen for at jeg ble invitert der, sier Rød-Larsen.

USAs president Donald Trump kaller avtalen historisk, mens palestinerne raser og sier den er et svik.

– Epler og bananer

– Dette er en svart dag i arabisk historie, sa palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh på mandag.

Rød-Larsen sier metaforisk at en «blander epler og bananer».

– Man blander en diskusjon om målsetting og virkemidler. Jeg er av den fulle overbevisning at man mer effektivt kan påvirke israelerne til å akseptere de palestinske kravene ved å sitte ved bordet enn ved å ikke sitte ved bordet, sier Rød-Larsen.

Skuffelsen hos palestinerne er ikke minst stor fordi Den arabiske liga sist uke ikke ville fordømme at flere land nå inngår bilaterale avtaler med Israel.

Fortsatt raketter og konflikt

Rød-Larsen er særlig kjent for sin rolle i prosessen som førte fram til Oslo-avtalen, gjennombruddet i forhandlingene mellom Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) og Israel i 1993.

Generalsekretær i PLO Saeb Erekat var sentral i avtalen som ble forhandlet fram i Oslo i 1993. Han sier den nye avtalen denne uken ikke vil rokke ved det som hele tiden har vært det palestinske synet: Israels okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem i 1967, er ulovlig og i strid med internasjonale avtaler.

ANGREP: Røyk og flammer over horisonten i byen Khan Yunis etter Israels luftangrep tidlig onsdag. Foto: SAID KHATIB / AFP

De forente arabiske emiraters utenriksminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan sier normalisering av båndene med Israel vil muliggjøre at Emiratene kan fortsette å støtte palestinere for å etablere en uavhengig stat.

Til Israels statsminister sa Abdullah følgende under seremonien:

– Takk for at du velger fred og for at du stanset annekteringen av palestinske territorier.

Ikke lenger etter kom meldinger om konflikt. Det israelske forsvaret angrep natt til onsdag flere Hamas-mål på Gazastripen, som svar på at det ble skutt raketter mot Israel. Ifølge den israelske forsvarsledelsen er det skutt 13 raketter fra Gazastripen mot Israel det siste døgnet.

Ingen palestinsk gruppe har tatt på seg ansvaret, men Israelske kampfly svarte natt til onsdag med å angripe ti Hamas-mål på Gazastripen. Det er ikke meldt om drepte eller sårede etter angrepene.

De to araberstatene Bahrain og De forente arabiske emirater vender nå ryggen til den arabiske fredsplanen fra 2002, opphever sin boikott av Israel og etablerer normale forbindelser til landet.

Det er dermed fire arabiske land som har diplomatiske forbindelser med Israel. Egypt opprettet forbindelser allerede i 1979, mens Jordan gjorde det i 1994. Det gjør den arabiske verden splittet i synet på hvordan de skal håndtere konflikten mellom israelere og palestinere.