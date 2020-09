Bahrain normaliserer forholdet til Israel - palestinerne raser

Det var i felles uttalelse fra Bahrain, Israel og USA kunngjøringen kom om at nok et land ved Persiabukta oppretter diplomatiske forbindelser med Israel. USAs president Donald Trump var raskt ute med å si at dette var et historisk gjennombrudd.

Velkommen seier

For Trump er avtalene som nå inngås en velkommen politisk seier foran presidentvalget 3. november.

– Da jeg tok over som president så var Midtøsten et eneste kaos, sa han til reportere etter at avtalen var offentliggjort.

Nå lover han at «det skal skjer flere gode ting i forhold til palestinerne», uten at han konkretiserer dette nærmere.

Det har vært spekulert på at USA har presset Israel til tilbakeholdenhet med tanke på ytterligere annektering av den okkuperte Vestbredden. Dessuten har det vært snakk om at en rekke økonomiske tiltak for å lette palestinernes situasjon kan bli satt inn, mot at arabiske land går med på å opprette diplomatiske forbindelser med Israel

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en videouttalelse at det som nå har skjedd betegner «en ny fredsæra». Men han kommer ikke med konkrete løfter om hva Israel kommer til å gi tilbake for at flere arabiske land nå oppretter diplomatiske forbindelser med dem.

Palestinere i Kafr Qaddum med en kiste som representerer Den arabiske liga, etter at nok et land nå er villig til å anerkjenne Israel Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

«Et svik mot palestinerne»

På palestinsk hold blir det at flere arabiske land nå bryter rekkene og inngår avtale med Israel sett på som et svik mot deres sak. «Dette er et svik mot palestinernes sak» sier Wassel Abu Youssef, en representant for det palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO i Ramallah, den uoffisielle palestinske hovedstaden på den okkuperte Vestbredden.

De palestinske selvstyremyndighetene sier de tilbakekaller sin ambassadør i Bahrain for konsultasjoner, i protest dagens kunngjøring.

Hazem Qassen, som er talsmann for Hamas som styrer på den palestinske Gazastripen, går et steg lenger. Han sier at beslutningen som Bahrain har tatt er en støtte til okkupasjon.

Iranske myndigheter går som ventet også hardt ut mot avtalen og skriver i en uttalelse at avtalen som Bahrain har inngått, er et svik mot islams sak..

Undertegnes i september

Planen er at avtalen formelt skal undertegnes ved en seremoni i Det hvite hus i Washington, der også representanter fra De forente arabiske emirater vil være tilstede. Dette landet kunngjorde i august at de også vil opprette diplomatiske forbindelser med Israel.

Myndighetene i De forente arabiske emirater hilser fredag kveld avtalen som nabolandet Bahrain har inngått velkommen. Det er dermed er det fire arabiske land som har diplomatiske forbindelser med Israel. Egypt opprettet forbindelser allerede i 1979, mens Jordan gjorde det i 1994.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi sier at et viktig steg mot fred i Midtøsten og mot en rettferdig og permanent løsning på det palestinske spørsmål nå er tatt.