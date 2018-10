Rød delegat ble syk – varaen ga blått flertall

Tidligere stortingsrepresentant og delegat for Tønsberg KrF, Anders Tyvand, ble nemlig syk og var forhindret fra å stille på Vestfold KrFs fylkesårsmøte mandag kveld.

Tidligere stortingsrepresentant Anders Tyvand skulle ha representert Tønsberg KrF på Vestfold KrFs fylkesårsmøte mandag, men ble syk. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Inn kom dermed hans vararepresentant, Jon Åsheim, tidligere varaordfører i Tønsberg.

Tyvand har slått fast at han står på KrF-leder Knut Arild Hareides linje i samarbeidsspørsmålet, ifølge Dagsavisen. Det gjør ikke varaen hans.

Da årsmøtet ble delt på midten i avstemningen om å gå mot høyre- eller venstresiden, bidro Åsheims stemme til at den blå siden fikk én stemmes overvekt med 23 mot 22 stemmer.

– Det er tilfeldighetens spill at noen blir syke og ikke kan møte. Men jeg kunne ikke gjøre annet enn å si min egen mening, både fra talerstolen og med stemmetegnet, sier Åsheim til NRK.

– Alle visste hva jeg stod for

Han understreker at han flagget sitt ståsted i et leserinnlegg i Tønsbergs Blad 1. oktober.

– Alle visste hva jeg stod for, sier Åsheim.

Åsheim vurderte ikke å stemme slik Tyvand ville gjort.

– Nei, egentlig ikke, fordi jeg er så overbevist om at det jeg selv står for er den rette veien i denne vanskelige situasjonen.

– Hva tenker du om kveldens resultat?

– Det er jo fortsatt spennende. Man vet ikke helt hvordan det går, og det er ikke et bundet mandat. Selv om retningen er gitt, vet man ikke hva som skjer til fredag, sier Åsheim.

– Har ikke dårlig samvittighet

Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold KrF er fornøyd med resultatet.

– Rød side manglet én stemme for å ta det ene mandatet. Tyvands vara ble avgjørende for at blå side fikk mandatet. Hva synes du om det?

– Jeg er jo ikke glad for at Anders ble syk, men jeg er glad for at Åsheim kom og stemte som han gjorde. Men det med sykdom styrer ikke vi, og det er bra, sier Eliassen, som ikke har dårlig samvittighet for at det ble slik.

– Sånn er livet. Det blir som det blir, sier hun.

Håper på et samlet parti

Fylkeslederen håper partiet vil samle seg om KrF uansett hva utfallet blir av det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

– Den letteste veien er bare å hoppe av, men det synes ikke jeg er riktig, sier Eliassen.

KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Han har ikke gitt opp å få partiet med seg, selv om det nå mangler kun én delegat for at den blå siden skal få flertall.

– Det var synd at blå side vant med kun én stemmes overvekt i det konservative fylket Vestfold. Også i Oslo var det knappe marginer. Fortsatt er Østfold igjen. Så gjenstår selvsagt landsmøtet, skriver Hareide i en kommentar til NTB.

Anders Tyvand har ikke besvarte NRKs henvendelser.