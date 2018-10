Spenningen fortsetter under KrFs nest siste fylkesrunde

Følg de ulike fylkesårsmøtene direkte nedover i saken.

Akershus KrF, Oslo KrF og Vestfold KrF holder alle ekstraordinære årsmøter i kveld for å avgjøre sine syn på regjeringsspørsmålet og velge delegater til KrF-landsmøtet 2. november.

Ifølge en undersøkelse NRK har gjort, kan blå side stå én delegat unna flertall i KrFs landsmøtesal når dagens tre fylkesårsmøter er omme.

Disse delegatene blir valgt mandag 29. oktober Fylkeslag Antall delegater Akershus 9 Oslo 7 Vestfold 7

Fire fylkesårsmøter igjen

23 av 190 delegater velges blant de tre fylkeslagene på mandag 29. oktober. I morgen skal de gjenværende åtte delegatene velges på fylkesårsmøtet i Østfold. Siden det er så jevnt mellom blå og rød side, blir resultatene fra de siste KrF-fylkeslagene avgjørende.

USIKKERT: Partileder i KrF Knut Arild Hareide på vei inn til fylkesårsmøtet i Oslo KrF. På vei inn sier Hareide «jeg tror ikke det er 3 eller 4 røde her som avgjør det». Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Det er stor usikkerhet knyttet til hva KrFs landsmøte vil bestemme seg for 2. november.

Selv om de aller fleste delegatene på forhånd har gitt uttrykk for om de er rød eller blå, er det skriftlig votering i landsmøtesalen, delegater kan ombestemme seg og voteringsrekkefølgen og andre forhold kan også spille inn på avstemningen.

Det er totalt 190 delegater som sendes til det ekstraordinære landsmøtet. Dermed trengs det 96 for å få flertall.

Dersom man tar hensyn til delegatene som er innstilt, men ikke valgt ennå, er blå side litt nærmere flertall enn den røde. Det kan du lese mer om her:

Akershus (9 delegater)

Det er ventet at Akershus KrF sender en delegasjon med rødt flertall til landsmøtet, men det er knyttet spenning til hvor stor den blå gruppen blir.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad lot ikke abortdemonstrasjonen i Oslo gå upåaktet hen da han skulle overbevise Akershus KrFs ekstraordinære landsmøte om at KrF bør gå inn i dagens regjering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Både partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad talte på fylkesårsmøtet.

Ifølge Hareide har fylkeslaget i Akershus fått 270 nye medlemmer etter at han anbefalte partiet å søke regjeringssamarbeid med Sp og Ap. Til Akershus KrF advarte han igjen partiet mot å forbli i opposisjon.

– Med bakgrunn i det valget vi gjorde, er det mest utrygge for KrF å ikke gjøre et reelt veivalg, sa han til årsmøtet i Akershus.

Kjell Ingolf Ropstad snakket i sin tale om å endre abortloven, og viste til at Ap, Senterungdommen og SV i kveld deltar i demonstrasjon mot «KrFs og Solbergs kamp mot sorteringssamfunnet».

– På høyresiden har vi en historisk mulighet til å endre abortloven, sa han.

Vestfold (7 delegater)

I Vestfold er det også spådd å bli en jevn og spennende kveld. Østlandsfylkets lokallag er ikke enige. Sandefjord er rødt mens Horten er blått.

Partiet skal velge seks delegater i tillegg til fylkeslederen Laila Eliassen. Eliassen har tidligere sagt at hun heller støtter et blått eller et rødt alternativ. Hun har også sansen for Grøvans gule forslag, om at partiet skal forbli i opposisjon.

Hans Fredrik Grøvan (gul), Tore Storehaug (rød) og Tove Welle Haugland (blå) innledet i Vestfold.

Både stortingsrepresentant Tore Storehaug og sentralstyremedlem Tore Welle Haugland brukte mye av sin taletid til abortspørsmålet. Storehaug argumenterte med at Senterpartiet står nærmest KrF i verdispørsmål og at Høyre har stemt mot abortforslag i Stortinget.

Oslo (7 delegater)

Under fylkesårsmøtet i Oslo KrF i kveld er det ventet å bli svært jevnt. Fylkesleder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, som støtter Hareides ønske om å felle Solberg-regjeringen, sa tidligere i dag til Aftenposten at han føler at det er helt åpent.

– 4–3 er mitt primære tips. Men vi har også åpnet for en tredje Grøvan-kategori for dem som ønsker å forbli i opposisjon, sa han til avisen.

I Oslo innleder både Ropstad og Hareide, etter en rask tur i taxi fra fylkesårsmøtet i Akershus.

På vei inn på fylkesårsmøtet i Oslo, sier Ropstad at han er fornøyd hvis han får tre blå i Oslo. Hareide sier «jeg tror ikke det er 3 eller 4 røde her som avgjør det»

Til fylkesårsmøtet i Oslo sa Hareide at det er paradoks at skullet i norsk politikk har gått mellom Senterpartiet og KrF.

– Senterpartiet er det partiet på Stortinget vi har tettest verdifellesskap med, sa Knut Arild Hareide på Oslo KrFs fylkesårsmøte i kveld, sa han.