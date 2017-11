Risikerer livet ved å krysse T-baneskinner

En overvåkingsvideo NRK har fått tilgang til fra Sporveien viser en kvinne som beveger seg over skinnene etter at bommene er nede. Hun har det så travelt at hun må krype under bommen og dra barnevogna etter seg for å komme i sikkerhet.

Nær dødsulykke

– Det er sjokkerende å se det her! Det er skremmende!

Sikkerhetssjef Terje Sandhalla i Sporveien T-banen reagerer på alle nestenulykkene.

– Her er det små marginer i forhold til om dette skal gå bra eller om det skal bli en dødsulykke.

Terje Sandhalla er sikkerhetssjef i Sporveien T-banen og synes alle nestenulykkene er skremmende.

– De er ikke klar over hvilken risiko de løper, det er rett og slett livsfarlig sier sikkerhetssjefen.

Brudd på regler

Reglene er at når det plinger ved planovergangen, blir rødt lys og bommen går ned, så er det forbudt å gå videre.

Det er mange som ignorerer disse trafikkreglene. Og dermed oppstår det farlige situasjoner.

– Leker de med livet?

– Så enkelt mener jeg faktisk vi kan si det. Og jeg tror det er mange som ikke vet hvilken risiko de utsetter seg selv for, sier Terje Sandhalla til NRK.

Fristende

Ved Vinderen T-banestasjon i Oslo tar folk ofte sjanser.

Ingeborg Sunde tar ofte T-banen fra Vinderen stasjon og sier det er mye risikoadferd her.

Ingeborg Sunde sier det her ved denne stasjonen, kan skje ulykker når som helst.

Flere ganger daglig. Hele året har folk det så så travelt at de ignorerer all fare og krysser sporene til tross for alle advarseler om å la være.

Robert Karlsson sier det hender han har dårlig tid og løper over sporene i det bommene senker seg.

T-banepassasjer Robert Karlsson innrømmer at han ofte er fristet til å springe over sporene selv om bommene går ned. Han sier imidlertid at han ser seg nøye for før han løper over skinnene for å rekke banen.

Overser farene

– Hva gjør Sporveien for å sikre folk?

– Det er tydelig skiltet flere steder, det er lyd og lysanlegg. Så de som likevel ignorerer dette utsetter seg selv for en stor fare.

– Jeg tror det er mange som ikke er klar over hvilke farer de utsetter seg selv for ved å ta slik risiko, sier sikkerhetssjef Terje Sandhalla til NRK.