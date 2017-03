Ringte kundeservice – ble overrasket da han fikk regningen

Sunnmøringen Trond Fjørtoft ringte for snaue to uker siden DNBs femsifrede nummer 04800, og ble sittende ti minutter i kø før han fikk svar.

Da han spurte kvinnen han snakket med, om det kostet noe, fikk han til svar at det gjorde det ikke, ifølge Fjørtoft. Men fakturaen fra mobiloperatøren fortalte en annen historie.

25,47 kroner ble mobilregningen hans lagt til, etter å ha stått i kø i rundt 10 minutter. Etter å ha klaget, fikk han tilbakeført 30 kroner samt en beklagelse.

Men Fjørtoft mener det er umoralsk å markedsføre et femsifret nummer til kundene sine uten å opplyse tydelig hva det koster, både på telefon og på nett.

– For meg er praksisen med å la kundene ringe et femsifret nummer og ikke opplyse om at hva det koster, lureri og fanteri, sier Fjørtoft.

DNB tjener imidlertid ikke selv penger på at kundene betaler dyrt for å stå i telefonkø, og selskapet er langt fra alene. IKEA og Get er andre bedrifter som ber kundene ringe dyre femsifrede telefonnumre.

Trond Fjørtoft luftet ut sin frustrasjon mot DNBs manglende informasjon om kostnadene på Facebook. Han oppfordrer banken til å vise frem det billige nummeret, i stedet for det dyre, på sine nettsider.

Tall NRK har innhentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, viser at operatørene utfakturerte opp mot en halv milliard kroner på femsifrede numre i 2016. Tallet gjelder samtaler fra mobil.

Det er teleoperatørene som stikker av med pengene.

Ulovlig å kun tilby kunder femsifrede numre

Etter en fersk rettsavgjørelse i EU-domstolen i begynnelsen av mars i år, er det ikke lenger lov for norske virksomheter å kun tilby kundene sine femsifrede numre, eller spesialnumre.

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier til NRK at det heller ikke er godt nok å markedsføre det femsifrede nummeret godt, mens de «billige» alternativene tilsynelatende gjemmes bort.

– Vi synes ikke det er greit slik det fungerer i dag. DNB og andre bedrifter bør tilby kundene sine telefonnumre til kundeservice som har vanlig mobiltakst. Disse numrene bør helst markedsføres bedre enn de femsifrede nummeret, og minst like godt, sier hun.

Nå vil både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Forbrukerombudet ha slutt på dyre, femsifrede telefonnumre.

En rask gjennomgang NRK har gjort av operatørprisene til spesialnumre, viser at de dominerende aktørene Telenor og Telia har priser på 2–3 kroner per minutt til femsifrede numre, med en startpris på noen tiøringer.

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier til NRK at en ny rettsavgjørelse i EU-domstolen gjør at det ikke lenger er lov for norske bedrifter å kun tilby femsifrede numre til kundene sine. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Andre aktører har vesentlig lavere priser, mens andre er dyrere.

Det kan koste opp 40 kroner å stå i ti minutter i telefonkø på et femsifret nummer, avhengig av operatør og type abonnement.

DnB: – Opplyser om alternativt nummer

– Vi er opptatt av at kundene skal ha et alternativ til det femsifrede nummeret, og derfor opplyser vi kundene våre på dnb.no om at de kan ringe oss på 915 04800 til vanlig takst, sier DnBs informasjonsdirektør Even Westerveld til NRK.

I skrivende stund er det femsifrede nummeret uthevet på DnBs nettsider for kundekontakt, mens det billigere åttesifrede nummeret er mindre synlig.

NRK viser Trond Fjørtoft at DnB opplyser om dette på sine nettsider.

– Ja, jeg ser at det er opplyst om det i liten skrift. Men dette er jo helt utrolig dårlig, og jeg skjønner ikke hvem som skal ha fordel av dette. De burde uthevet det åttesifrede nummeret i oransje og med stor skrift, sier han.

– Vi ser nå på om vi kan bli enda tydeligere på dette på nettsidene våre. Bakgrunnen for at vi tilbyr kundene et femsifret nummer, er at dette er enkelt å huske for kundene, sier Westerveld.

Etter at NRK tok kontakt om denne saken har DNB nå endret praksis, slik at det er et åttesifret nummer som kommer frem hvis man søker på DNB i nettleseren.

NRK har et åttesifret telefonnummer, til egen kundeservice. Det koster ikke noe utover vanlig mobiltakst. For nyhetstips har NRK det femsifrede telefonnummeret 03030, hvor du kommer til telefonsvarer etter ett minutt i kø. Minuttet i kø koster 2,50 kroner, og informasjon om kostnadene finnes her.