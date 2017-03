Vil ha slutt på dyre femsifrede telefonnumre

Det kan koste 30–40 kroner å stå i telefonkø i ti minutter hos strømleverandøren din, banken din, forsikringsselskapet, internettleverandøren din eller andre hvis du ringer et femsifret nummer fra mobil.

Det vil myndighetene nå ha slutt på.

En fersk EU-dom fra tidlig i mars i år gjør det ulovlig for norske bedrifter å kun tilby dyre femsifrede telefonnumre til kundene sine.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har derfor foreslått at teleoperatørene endrer prisene på såkalte spesialnumre til vanlig grunntakst. Det betyr tilsvarende pris som for anrop til mobil- eller fasttelefon.

Selskapene hadde frist mandag denne uken til å svare..

– Vi ser på dette sammen med Forbrukerombudet, og vurderer nå om det er grunnlag for å gå videre med den løsningen vi foreslår, eller om det er mer naturlig at Forbrukerombudet ber om at bedrifter bytter ut sine femsifrede numre med ordinære numre, sier Hans Jørgen Enger, som er seksjonssjef i Forbrukerombudet. Foto: Nkom

– Svarene vi har fått fra bransjen er ikke udelt positive. Flere av tilbyderne har inntekter som de ønsker å beskytte, og man er ikke så positive til å legge om hele takstsystemet for de femsifrede numrene, sier seksjonssjef Hans Jørgen Enger i Nkom.

Sammen med Forbrukerombudet vurderer nå Nkom hvilken vei de skal gå videre og har planlagt et møte i løpet av uken.

Nkom anslår at teleselskapene tjente opp mot en halv milliard kroner på femsifrede telefonnumre i 2016.

Blir belastet flere hundrelapper i måneden

Nestleder Bente Øverli hos Forbrukerombudet sier til NRK at de i lang tid har fått en jevn strøm med henvendelser fra forbrukere som klager.

– Vi kommer til å følge dette tett opp for å sørge for at loven overholdes og at forbrukerne ikke skal måtte betale dyrt for å få kreve sine rettigheter i et allerede etablert kundeforhold, sier Bente Øverli i Forbrukerombudet. Foto: NRK

– Flere forteller at de belastes flere hundrelapper ekstra i måneden for samtaler til slike spesialnummer, og ofte oppstår kostnaden som følge av at kunden må klage på at tjenesten de kjøper, ikke fungerer som den skal, sier Øverli.

Hun sier at Forbrukerombudet sammen med Nkom nå vil ha et møte med bransjeaktørene.

– Dersom ikke det er mulig å komme til enighet, vil vi gjennomføre en tilsynsaksjon med næringsdrivende innenfor flere bransjer for å se om dyre spesialnumre fortsatt brukes av kundeservice, sier Øverli.

Teleselskaper motvillige til å kutte takstene

Ifølge Nkom er spesielt de dominerende aktørene Telia og Telenor lite positive til løsningen som foreslås av Nkom.

Det er disse to som får størstedelen av den halve milliarden som Nkom beregner at en samlet telebransje dro inn på femsifrede numre i 2016.

Telia har sendt sitt svarbrev til NRK.

Der skriver selskapet at anrop til spesialnumre medfører en viktig inntektskilde for selskapet, og at Nkoms løsning om å kutte takstene på spesialnumre til vanlig takst er for vidtrekkende.

Samtidig sier Telia at det vil bidra konstruktivt for å finne en løsning.

NRK har i skrivende stund ennå ikke fått tilbakemelding fra Telenor om hvordan selskapet stiller seg til brevet fra Nkom.