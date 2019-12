Riksadvokaten: – Kunne godt ha tenkt meg å få en nærmere redegjørelse

Torsdag skal saken for retten som en såkalt tilståelsessak, og politiet vil be om at den tidligere biskopen fengsles i 45 dager. Stålsett er tiltalt for å ha benyttet seg av ulovlig arbeidskraft og saken har skapt stor debatt.

Nå sier den nye Riksadvokaten at han gjerne skulle vært involvert før tiltalen mot Stålsett ble tatt ut, for å sikre at den er godt nok fundert.

– Jeg kunne godt ha tenkt meg å få en nærmere redegjørelse for straffepåstanden og hvorfor man har vurdert seg fram til den, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud til NRK.

– Betyr det at du kanskje ville anbefalt påtaleunnlatelse?

– Nei, det vet jeg jo ikke. Men det er jo nettopp ut fra en orientering og diskusjon om dette i forkant, at vi ville fått muligheten til å vurdere hvordan denne saken her, gitt dens offentlige profil, burde blitt håndtert, sier Maurud.

Savner refleksjon

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sier han gjerne skulle vært involvert før tiltalen mot Gunnar Stålsett ble tatt ut. Foto: Herman Dreyer / Riksadvokaten

Riksadvokaten savner diskusjon i forkant av avgjørelser i saker som potensielt kan skape stor debatt.

Han understreker at offentlige personer ikke skal behandles annerledes enn andre, men at påtalemyndigheten bør være mer forberedt på at disse sakene kan få bred omtale.

– Hvordan skal vi forklare hvorfor vi gjør det som vi gjør, hva er bakgrunnen for at vi har kommet til den beslutningen vi har, og er den egentlig godt nok fundert?

– Hvorfor grep du ikke inn?

– Fordi jeg i utgangspunktet ikke hadde grunnlag for å tenke at denne påstanden skulle være uriktig.

– Sivil ulydighet jeg tar ansvar for

Gunnar Stålsett fortalte til Vårt Land i august at han har gitt en ureturnerbar asylsøker, en person som har fått avslag på søknaden sin og dermed ikke har oppholdstillatelse eller lov til å jobbe, deltidsjobb som renholder i 14 år.

Et slikt brudd på utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

Den ansatte er en 55 år gammel kvinne som har vært i Norge i 19 år, og som hadde fast jobb frem til hun mistet skattekortet sitt etter en regelendring i 2011.

– Dette er en form for sivil ­ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sa Stålsett til Vårt Land i august.

Han forklarte også at han betalte arbeidsgiveravgift og trakk skatt.

Stålsett var biskop i Oslo fra 1998 frem til han pensjonerte seg i 2005, og gjorde seg blant annet bemerket med sitt engasjement for homofiles rettigheter.

Allerede i morgen er det ventet at Gunnar Stålsett får sin dom i Oslo tingrett.