Ropstad vil gi flere papirløse arbeidstillatelse etter Stålsett-saken

Biskop emeritus Gunnar Stålsett har fått stor oppmerksomhet denne uken etter at det ble kjent at den pensjonerte biskopen kan havne i fengsel.

Bakgrunnen er at Stålsett har lønnet Lula Tekle som renholder på tross av at hun er ulovlig i Norge.

– De som er i limbo, bør få jobbe

Både KrF og Venstre, to av regjeringspartiene, har uttalt at de ønsker en lovendring slik at Stålsett slipper å gå i fengsel og ureturnerbare asylsøkere lettere kan få tillatelse til å jobbe i Norge.

Ropstad presiserer at de som har fått avslag på sin søknad, og i de tilfellene der Norge har returavtale med deres hjemland, skal sendes hjem.

– KrF er opptatt av de menneskene som vi ikke kan returnere, som er i limbo og som ikke kan gjøre noe annet, de bør få jobbe. Det er bedre enn at de mottar stønad eller kan bli dratt inn i svart økonomi, sier Ropstad til NRK.

– Retursystemet må fungere

Forsker Guri Tyldum sier et velfungerende asylsystem er avhengig å ha et retursystem som fungerer.

Forsker i FAFO, Guri Tyldum sier det å gi mennesker uten lovlig opphold mulighet til å jobbe i Norge, vil fjerne den viktigste motivasjonen for å dra til hjemlandet. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Hvis de får arbeidstillatelse i Norge og muligheten for å jobbe i det norske arbeidsmarkedet, som har et veldig høyt lønnsnivå og veldig gode arbeidsvilkår, så vil jo det være et insentiv for å bli, sier Tyldum.

Forskeren tror det vil komme flere aylsøkere uten beskyttelsesbehov til Norge hvis vi lemper på regelverket, slik Venstre og KrF ønsker.

For få dager siden rykket Venstres Abid Raja ut til støtte for Gunnar Stålsett.

Frp uenig med KrF og Venstre

– Vi i Venstre stiller oss skulder ved skulder med Stålsett. Vi har i mange, mange år ment at alle som oppholder seg i Norge, skal kunne ta arbeid, sier Abid Raja, parlamentarisk nestleder i Venstre.

Han vil at vi skal vise nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Abid Raja, parlamentarisk nestleder i Venstre, ønsker å redde Gunnar Stålsett fra å havne i fengsel. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– La dem få jobbe. Helt til Norge har klart å utvise dem. Så lenge de fortsatt er i Norge så er det bedre at de livnærer seg av lønnet arbeid. Det er bedre for AS Norge og for dem sjøl, sier Abid Raja i dag til NRK.

Raja og Ropstad møter imidlertid motstand hos regjeringspartner Frp. Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim sier at så lenge hans parti er i Frp er i regjering, kommer ikke regelverket til å bli endret.

– Det er helt uaktuelt å lempe en millimeter på loven, sier han til NRK.