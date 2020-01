Reaksjonene etter Maud Angelicas tale har vært mange. Talen har blitt hyllet av organisasjoner, fagpersoner og fått mye oppmerksomhet for sitt sterke budskap.

Ari Behns eldste datter snakket om hvor mye faren betydde for henne.

Maud Angelica sa faren hadde slitt psykisk i mange år, og at han trolig skjulte hvor vondt han egentlig hadde det for at barna ikke skulle bekymre seg.

Førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, sier talen er noe av det mest imponerende han har hørt i sitt liv.

– Bare det å evne å snakke og stå ved sin fars kiste å formulere ord, begreper og følelser i en struktur, på en måte som har en begynnelse og en slutt, samtidig som vi kan tenke oss hvordan hun har det, er en prestasjon av det helt store, sier Ringdal.

Førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania Kjell Terje Ringdal, hyller Maud Angelicas tale. Foto: Morten Holm / Scanpix

«Et sorgtungt og velformulert rop»

Maud Angelica satte en innrammet tegning hun har tegnet av faren, på Ari Behns båre da hun gikk opp for å holde et gripende minneord over sin avdøde far. Det var julegaven hun aldri fikk gitt ham.

– Jeg skulle gi deg denne tegningen som julegave. Mens jeg tegnet den, tenkte jeg på hvor mye jeg elsker deg, og hvor spent jeg var på å se reaksjonen din, sa Maud Angelica Behn, Hun stod ved sin fars båre sammen med mamma, prinsesse Märtha Louise.

DATTERENS TEGNING: Maud Angelica Behns tegning av faren, Ari Behn, er trykket på baksiden av programmet til bisettelsen. Foto: Tegning av Maud Angelica Behn, program fra Jølstad

Ringdal sier talen er imponerende med tanke på hennes alder og kaller talen «Et sorgtungt og velformulert rop».

– Det Maud gjør er at hun forteller en gripende og nær historie om sin far, om bildet som hun har tegnet av sin far. Det å fortelle den historien i starten av talen og avslutte talen med en henvisning til bildet. Rent teknisk, retorisk og formidlingsmessig så er det en fantastisk prestasjon.

HELE TALEN: Se hele talen til Maud Angelica her. Du trenger javascript for å se video. HELE TALEN: Se hele talen til Maud Angelica her.

Roser kongefamilien

En stor del av talen brukte hun til en innstendig oppfordring om å be om hjelp.

– Jeg vil bare si til alle som har gått gjennom psykisk sykdom, at det finnes alltid en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan hjelpe. Alle fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men styrke, sa Maud Angelica.

Retorikkprofessor Kjell Lars Berge, er imponert over at kongefamilien klarer å inkludere hele nasjonen i det som er en familietragedie.

– Kongefamilien bekrefter at de klarer å gjøre hendelser som angår dem selv til også hendelser som gjør at hele nasjonen kan løfte blikket og sette hendelsene i en større ramme. Det er utrolig sterkt gjort at en 16-åring klarer å gjøre det samme, sier Kjell Lars Berge.

Også Kong Harald ble hyllet etter nyttårstalen der han brukte anledningen til å takke for støtten etter Behns død. Samtidig snakket Kongen om å det å være pårørende etter et selvmord.

Berge mener det sterkt at en 16-åring klarer å gjøre det samme.

– Jeg synes selvfølgelig at talen var dypt rørende og samtidig dypt imponerende. Det er utrolig sterkt av en som er i en så utsatt posisjon hun er.