Januar: 6,1 °C over normalen*

Februar: 4,0 °C over

Mars: 2,4 °C over

April: 1,2 °C over

Mai: 1,1 °C under

Juni: 3,2 °C over

Juli: 0,6 °C under

August: 1,4 °C over

September: 1,7 °C over

Oktober: 1,5 °C over

November: 4,6 °C over

*Normalen er gjennomsnittet over de tredve årene 1961 til 1990.

Kilde: Meteorologisk institutt