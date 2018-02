Rekordmange unge bruker migrenemedisin

– Jeg kjenner flere som har migrene. Jeg tror det er fordi vi har en helt annen mengde stress i dag en det man hadde før, sier Jul Eirik Olsen (21).

Rekordmange unge mennesker i Norge bruker migrenemedisiner, viser tall fra Reseptregisteret.

I alderen 15- 19 år har det vært en økning på 66 prosent fra 2006 til 2016, tilsvarende økning i aldersgruppen 20–24 år er 29 prosent, mens det blant 25–29 åringer er en økning på 16 prosent.

MER STRESS: 21 år gamle Jul Eirik Olsen tror hodepinen kommer av at det er flere faktorer som stresser unge i dag.

– Unge samler på nederlag

– Jeg tror dette er en helt reell økning og at flere ungdommer har migrene enn før, sier nevrolog og forsker Monica Drottning-Rønne til NRK.

Hun møter daglig barn og unge med hodepine i jobben som lege på migreneklinikken MedOslo.

– Det kommer flere ungdom enn tidligere som sliter med hodepine og migrene. Det er skoleelever som har hodepine hver eneste dag og ikke klarer å gå på skolen. Det finnes ulike typer hodepine her prøver vi å skille de fra hverandre, og se på hva som eventuelt er migrene, forklarer nevrologen.

– Hvorfor tror du flere ungdom sliter med migrene?

– Før i tiden var søvn, sukker, sult og stress triggere for migrene. I dag er det i hvert fall to «S-er» til – skjelett og skjerm. Vi har en stresset generasjon unge som er mye på skjerm, sover uregelmessig og spiser for sjelden og ofte usunt. Stresset setter seg i musklene – alt dette er triggere til migrene, forteller Drottning-Rønne.

FORVENTNINGSPRESS: Nevrolog Monica Drottning-Rønne merker at stadig flere ungdom ber om hjelp mot migrene. Foto: PRIVAT

– Jeg møter mange unge som samler på nederlag og ikke seiere – forventningspresset er også en trigger, legger hun til.

Triksene som kan jage bort hodepinen

– Flinkere til å diagnostisere

– Det er veldig mange av vennene mine som får vondt i hodet på grunn av stress og av at de spiser litt lite. Jeg har hatt perioder hvor jeg har spist litt lite og har fått vondt i hodet, forteller Ida Riseng (20) til NRK.

MANGE HAR HODEPINE: Ida Riseng får ofte vondt i hodet hvis hun spiser lite eller stresser mye.

Drottning-Rønne tror det kan være to hovedårsaker til at bruken av migreneanfallsmedisin har økt.

– For det første er det en reell økning av migreneanfall i disse aldersgruppene. For det andre er det fortsatt slik at nesten halvparten av personer med migrene ikke har fått en diagnose, og dermed ikke får medisin. En økning kan handle om at flere er flinkere til å dra til legen og få en diagnose.

Nevrologen presiserer at dersom man har migreneanfall med hodepine så skal det behandles med medisin.

– Med medisin forsvinner smerten i løpet av to timer i stedet for tre dager i et mørkt rom.

Flest jenter

– Flere studier fra ulike land har vist økt forekomst av migrene, forteller Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

ØKT OPPMERKSOMHET: Direktør i Legemiddelverket Steinar Madsen forteller at studier fra mange land viser økt forekomst av migrene. Foto: Statens legemiddelverk

Han tror nyere migrenelegemidler og økt oppmerksomhet kan være noe av årsaken til økningen.

– I Norge har økningen vært stor for begge kjønn, men det er et tydelig skille mellom menn og kvinner. To til fire ganger flere kvinner i aldersgruppene fra 15 til 29 går på slike medisiner, i tråd med at flere kvinne får migrene, sier Madsen.

