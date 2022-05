I løpet av årets fire første måneder ble det lyst ut 38.400 sommerjobber, viser ferske tall fra Nav. Det er 63 prosent flere enn i fjor.

Nav-direktør Hans Christian Holte mener det ikke er for sent å søke, til tross for at vi er langt inne mai måned.

– Det er fortsatt gode muligheter for å få seg sommerjobb, så det er ikke for sent, sier han.

TENK NYTT: Direktør Hans Christian Holte i Nav oppfordrer arbeidsgiverne til å tenke litt nytt. Foto: Håvard G. Hagen

NAV har sammenlignbare tall tilbake til januar 2018, og innen nesten alle yrkesgrupper er det lyst ut flere feriejobber i år. NAV opplyser at de ikke sett så stor etterspørsel etter ferievikarer i sine tall tidligere.

Holte peker på at sommerjobb ikke bare er aktuelt for ungdom, men også en mulighet for voksne som har stått utenfor arbeidslivet en stund.

– Løp og søk hvis du ønsker deg inn i arbeidslivet. Det å få en sommerjobb kan være en veldig god start på veien videre, sier Holte.

Bakgrunnen for at det er så mange sommerjobber i år, er et arbeidsmarked hvor bedrifter generelt sliter med å skaffe folk med kompetansen de trenger.

– Jeg vil oppfordre arbeidsgiverne til å se på mulighetene til å ta inn personer som kanskje ikke er fullt ut kvalifiserte, og så gi dem opplæring på arbeidsplassen, sier Holte.

Helse, pleie og omsorgsjobber

Flest sommerjobber er det innen helse, pleie og omsorg. Hele 18.100 jobber ble lyst ut fram til mai, en økning på 81 prosent i forhold til 2019. Også innen service, reiseliv og transport er det mange ledige jobber.

Dennis Li studerer sykepleie ved Oslo Met, på tredje året. Han har fått sommerjobb i Drammen hvor han skal jobbe med barn og unge som sliter, blant annet med spiseforstyrrelser og rus.

– Jeg er veldig spent. Jeg har interesse for barn og unge, og ellers har jeg lyst til å utforske innenfor helse, sier han.

Han tror alle studiekollegene har fått sommerjobb, og er ikke overrasket over at det er mange ledige jobber i helsesektoren.

– Hver dag er det snakk om at det er mangel, spesielt i sommer, sier Dennis.

– Det er synd å høre at det er slik, for jeg tror mange kunne tenkt seg å jobbe innenfor helse. Men man hører at det er krevende og slitsomt, man hører mye om de negative sidene, sier han og oppfordrer samtidig gutter spesielt til å prøve seg.

Fortsatt optimist

Fullt så enkelt å skaffe seg jobb har det ikke vært for Elias Reed (18) som er elev i andre klasse ved Oslo Katedralskole. Han har søkt sommerjobb som barnehagelærer og ved Oslo sommerskole – foreløpig uten å få napp. Men, han har ikke gitt opp.

Hvis han ikke får noen av jobbene han har søkt på, er han åpen for å søke andre steder.

GIR IKKE OPP: Elias Reed (18) oppfordrer arbeidsgivere til å gi de yngre ungdommene en sjanse. Foto: Une Solheim / NRK

– Jeg er ganske optimistisk, sier han og håper det finnes muligheter også for en 18-åring.

– Vi kan gjøre en god jobb, hvis vi får sjansen.

– Arbeidsgivere bør ikke være redde for å ansette 18-åringer eller for så vidt også 16-åringer. De trenger også jobberfaring og som regel penger. Vi har ikke arbeidserfaring, men det er det vi mangler.

Skrikende behov for folk

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, og kjenner seg godt igjen i tallene fra Nav.

– Det er et skrikende behov for arbeidskraft i våre medlemsbedrifter. Seks av ti sliter med å rekruttere den arbeidskraften de trenger, sier hun.

TRYGT: Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, ber bedriftene sørge for at de unge får et godt og trygt møte med norsk arbeidsliv. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det gjelder særlig fagarbeidere, folk med IT-kompetanse og tekniske fag.

– Nesten 700.000 personer står utenfor arbeidslivet. Er dette en mulighet for næringslivet til å rekruttere litt bredere enn de i utgangspunktet kanskje ville gjort?

– Absolutt, sånn bør man jo tenke nå, svarer hun.

Hun oppfordrer bedriftene til å ta god imot de unge arbeidstakerne, og gi dem god opplæring.

– Det ene er jo å gi unge eller andre som står utenfor arbeidslivet en mulighet. Det andre er at deres møte med arbeidslivet skal oppleves som et trygt og positivt møte, sier hun