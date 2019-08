Reisen til kjelleren i NRK

Ingunn Solheim, tidligere programleder i Debatten, så at de beste debattene skjedde etter at lys og kamera var slått av.

– Jeg merket at folk var mer ærlige og åpne da, og diskuterte helt vanlig som du og jeg ville gjort hvis vi møttes i sosialt lag, sier Ingunn Solheim.

Solheim tok med seg redaksjon, kamera, lys og lyd ned i garasjen til NRK og laget «Einig?»

NRKs nye debattprogram «Einig?» er flyttet ut av studio og ned i en kjeller. Ingunn Solheim, tidligere programleder i Debatten, så nemlig at de beste debattene skjedde på bakrommet. Du trenger javascript for å se video. NRKs nye debattprogram «Einig?» er flyttet ut av studio og ned i en kjeller. Ingunn Solheim, tidligere programleder i Debatten, så nemlig at de beste debattene skjedde på bakrommet.

Ned i dypet

I kjelleren blant biler og gamle kulisser sitter fire vidt forskjellige personer i ring og på veggen ved siden av dem kommer det opp påstander som de skal diskutere. Solheim blander seg minst mulig og er mer en vert enn en programleder.

– Uten programleder tar deltakerne ansvar for samtalen, er høflige og stiller hverandre spørsmål. Og vi får tatt knekken på en av politikernes hersketeknikker, som er å rope ut «programleder» for å få ordet.

– Vi ville vekk fra glamour og sminke. Alt er strippet helt ned. Kom som du er og forbered deg minst mulig ble mantraet, ifølge Solheim. -Vi forsøkte å gå i dypet både fysisk og på innhold, sier hun og smiler. Å prøve å forstå heller enn å søke etter konfliktene i gruppa fungerte. Det er jo det motsatte av hva vi vanligvis jobber etter i et debattprogram.

Deltakerne er rykende uenige i utgangspunktet, så vi trenger ikke spisse det.

Vi trenger at de lytter til hverandre, stiller spørsmål og ikke går inn i en diskusjon med mål om å vinne. Vi gjør jo ikke det til vanlig når vi møter folk rundt et bord, som vi er uenige med.

– Jo mer vi klarte å få folk til å bli trygge, slappe av og skjønne at de bare skal være seg selv og lytte og stille spørsmål, jo bedre ble samtalene.

Temaene som diskuteres er innvandring, klima, abort, økonomi og likestilling.

Ingen vil bli avbrutt

Henrik Asheim som er med i «Einig?» om økonomi synes debatten minner litt om hvordan man snakker sammen rundt kjøkkenbordet, og at det er deilig å ikke bli avbrutt.

– Tenk selv hvis du snakker med noen som driver og avbryter. Det er irriterende altså. Du er ikke spent på hva han som avbryter skal si, du tenker for en dust. Jeg tror vi politikere kan bli flinkere her.

– Alle skjønner at en politikers jobb i en valgkamp er å vinne flest mulig stemmer, sier Solheim. Jeg tror de som klarer å snakke på «Einig?»-måten og viser velgerne at de er nysgjerrige på andre, lytter og tar ansvar for å holde tråden i en samtale, kan vinne langt flere nye velgere enn de som først og fremst hamrer inn innøvde setninger. De ender ofte opp med å snakke kun til sine egne partifeller.

Aktivist og tidligere programleder i NRK Faten Mahdi al-Hussaini er med i første program om innvandring.

– Det er første gang jeg har giddet å lytte så godt til noen i et program. Vanligvis er jeg mest opptatt av hva jeg selv skal si, men denne gangen kom jeg uten å forberede meg og tenkte jeg skulle prøve å forstå, sier Faten.

– Den største utfordringen for politikere, er å lytte «på ekte», mener Solheim.

I årevis har jeg hørt politikere snakke om hvordan de reiser rundt i landet og lytter til folk. Nå gir vi dem et tv-program for å vise at de faktisk klarer det.