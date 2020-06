– Vi kommer med historiske innstramminger, vi har lyttet til mye av motstanden og vi kommer med gode svar på det, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK.

Som tidligere varslet kommer regjeringen i morgen med flere forslag til innstramminger i reglene for utbygging av vindkraft, også kjent som konsesjonssystemet. Et par av de viktigste endringene er:

Det skal ta maksimum 2-3 år fra konsesjon gis til byggingen er igang.

NVE skal kunne gi tidlig avslag der man ser at konfliktnivået kommer til å bli høyt.

Flere av prosjektene det i dag er mye bråk om lokalt, handler nettopp om konsesjoner som er gitt langt tilbake i tid. I årenes løp har nemlig teknologien utviklet seg, og mange prosjekter har blitt endret til å omfatte færre, men langt større vindmøller enn opprinnelig planlagt.

Blir tøffere å få utsettelse

For eksempel fikk det omstridte prosjektet på Haramsøya, der man nettopp har begynt anleggsarbeidene, opprinnelig konsesjon i 2008.

Et annet prosjekt med mye lokal motstand, Tysvær Vindpark, ble først meldt inn i 2003. Den opprinnelige konsesjonen ble gitt i 2006 da Odd Roger Enoksen (Sp) var olje- og energiminister.

Med byggestart i 2020 tok det altså 17 år fra prosjektet ble meldt inn til man stakk spaden i jorda.

– Det blir nå betydelig strammere. Vi legger opp til at det skal ta maks 6-7 år fra du melder interesse til prosjektet skal være påbegynt bygget, sier olje- og energiministeren.

6-7 år gjelder altså fra prosjektet meldes inn. Fra konsesjonen gis skal det gå maksimum 2-3 år før anleggsmaskinene er i gang.

– I dag har man en mye mer liberal tidsramme. Man har også større adgang til å få driftsutsettelse, men det strammer vi inn på, sier Bru.

Tror på dempet konfliktnivå

Bru varsler også at regjeringen vil foreslå at kommuner og fylker vil få langt større påvirkningskraft enn i dag, uten at hun vil gå i detaljer om det før i morgen.

Samtidig er hun klar på at det ikke er et mål i seg selv å få færre vindkraftutbygginger.

– Det er ikke nødvendigvis det, men det handler om å få bedre forutsigbarhet, sier hun.

Men selv om det ikke er et mål, tror Bru at det vil bli færre utbygginger etterhvert, av naturlige årsaker. I dag blir nemlig vindkraften subsidiert av blant annet elsertifikater og gunstige avskrivningsregler i skattesystemet.

– Jeg tror dette kommer til å endre seg når dette systemet utløper i 2021, og da tror jeg også vi kommer til å se færre utbygginger i årene som kommer, sier Bru.

Men å trekke tilbake konsesjoner som allerede er gitt, er ikke aktuelt.

– Gitte konsesjoner er gitt, vi kan ikke trekke tilbake sånne rettigheter, sier hun.