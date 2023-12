Regjeringen varsler regler mot prisdiskriminering

– Vedtas denne forskriften, vil prisene gå opp, sier kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, Stein Rømmerud til NRK.

Flere dagligvarekjeder har vært misfornøyde og påstått at større dagligvarekjeder får handle inn billigere varer fra leverandører enn mindre aktører.

I 2019 hadde Konkurransetilsynet en gjennomgang av innkjøpsprisene. Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi, Meny og Joker, hadde i rapporten opp til 15 prosent lavere innkjøpspriser enn andre dagligvarekjeder får på de samme varene.

Regjeringen har tidligere kommet med tiltak for å unngå store prisforskjeller, men har møtt skepsis hos Konkurransetilsynet. Også eksperter er splittet i synet på hvordan slike regler vil slå ut.

Etter mange år med heftig debatt, velger regjeringen å legge ut en revidert forskrift mot prisdiskriminering på høring.

Formålet med et forbud mot prisdiskriminering er å sørge for at prisforskjellene for varene som kjøpes inn ikke blir for store. Håpet til regjeringen er at matbutikker vil få det enklere med å etablere seg i konkurranse med større aktører.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Kiwi-eier advarer om dyrere mat

– All innblanding i de frie forhandlingene og usikkerhet om hvilke rabatter som er lovlige, vil føre til økte matvarepriser. Vi opplever allerede at enkelte leverandører bruker debatten om et slik forbud som et argument for å øke innkjøpsprisene, sier Rømmerud til NRK.

Konkurransetilsynet har også vært skeptisk til et forbud mot prisdiskriminering, og blant ekspertene er det uenighet om et forbud vil gi billigere eller dyrere mat.

Bunnpris-kjøpmann Christian Lykke er også skeptisk.

– All innblanding fra politikere vil bare føre til mer reguleringer, det gjør det vanskeligere for de som er små. Det finnes ikke slike regler noen særlig andre steder i verden heller, så jeg synes ikke det er nødvendig her heller, sier han.

Stein Rømmerud i Norgesgruppen er skeptisk Foto: Ola Hana / NRK

Vestre lovet flere tiltak

Jan Christian Vestre inviterte fredag dagligvarekjedene til seminar, og der kom det blant annet frem at et nytt forslag til forbud mot prisdiskriminering vil bli sendt på høring.

– Det må tas grep for å bedre konkurransesituasjonen, sa Vestre fredag morgen.

Han ga også en oppdatering av hvordan det går for andre tiltak han tidligere har varslet for å gi mer konkurranse i dagligvaremarkedet.

Næringsministeren lovet å fortsette arbeidet regjeringen har satt i gang.

Han fortalte at myndighetene vil fortsette å sjekke hvordan utvalget er i butikkene med dagligvarekjedenes egne merkevarer, for å vurdere om det er nødvendig med tiltak på sikt.

I tillegg vil Vestre vurdere om behovet for å endre loven om god handelsskikk. Loven skal bli mer tydelig, ifølge Vestre.

Vestre lovet også å fortsette å undersøke hvordan eierskap og makten i dagligvarebransjen konsentreres.

Coop: – Det viktigste grepet

Coop er, i motsetning til Norgesgruppen, positive til nye regler mot prisdiskriminering.

– Vi ser positivt på at departementet nå kommer med et nytt forslag til forskrift om prisdiskriminering. Dette er etter vårt skjønn det viktigste grepet for å bedre konkurransen, sier Philipp Engedal, administrerende direktør i Coop Norge.

Han ser frem til å dele sine innspill i et møte med statsråden på nyåret.

Rema 1000 var også til stede på seminaret. Kårstein Eidem Løvaas, leder for næringspolitikk i Reitan Retail, etterlyser forbud mot prisdiskriminering også for større aktører.

– Det ville gitt positiv effekt på prisene i butikk fra dag én, sier Løvaas.

– Å hjelpe små aktører å få vilkår som gjør det mulig å etablere seg i det norske dagligvaremarkedet ser vi på som bra for norske forbrukere, men det vil kun gi effekt på lang sikt, utdyper han.

Vil holde politikerne utenfor

For Bunnpris-kjøpmannen er det viktig å holde politikerne utenfor bransjen, og ikke la dem innføre regler som går utover konkurransen.

– Jeg er redd for at de, når de ser at det går galt, heller vil komme med nye reguleringer enn å fjerne dem de har innført som skaper problemet. Da blir det vanskeligere for små eller nye aktører, ikke letter, sier Lykke.