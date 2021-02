Regjeringen strammer ytterligere inn karantenereglene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) åpnet pressekonferansen med en skuffende beskjed til de som håpet på oppmykning av grensestengingen.

– Med et sterkere smittetrykk i utlandet og mer smittsomme varianter på kontinentet, så må smitten fylle ytterligere før vi kan åpne mer, sier Mæland.

Tall fra politiet viser at de aller fleste som krysset grensen til Norge i kontrollperiode i februar lot seg teste for viruset. Også personer som ikke var testpliktige lot seg teste.

Meldeplikt på karantenehotell

Mæland varsler at regjeringen nå strammer ytterligere inn på reglene for gjennomføring av karantene for dem som bor på karantenehotell.

– Reisende som skal i innreisekarante må nå oppholde seg på karantenehotell ved første innreisested, kunngjorde Mæland.

Det betyr at reisende ikke kan fortsette dit de skal før de har vært i karantene på det stedet de kom inn i landet.

I tillegg må også de som bor på karantenehotell registrere seg og får meldeplikt.

Kommunene må i samarbeid med hotellene få på plass en kontrollordning hvor dedikerte personer holder oppsyn med at de som er i karantene følger reglene.

– Disse tre tiltakene vil redusere risikoen for smittespredning og gi kommunene oversikt over hvor de som skal i karantene befinner seg, sier Mæland.

Varsler plan for gjenåpning

Bent Høie innledet med å fortelle at over 400.000 nordmenn til nå har fått første vaksinedose. I underkant av 300.000 er fullvaksinert.

– Regjeringen har også besluttet å inngå avtale med vaksineprodusenten Moderna om å kjøpe mer vaksine. Den nye avtalen, som har kommet i stand gjennom EU-samarbeidet, kan sikre Norge tilgang på 2,46 millioner flere vaksinedoser i tredje kvartal, sier Høie.

Høie varslet også at man nå er i ferd med å forberede seg på å gjenåpne samfunnet.

– I midten av mars skal regjeringen vurdere de nasjonale tiltakene på nytt. Smittesituasjonen vil ligge til grunn for de vurderingen. Senere i mars skal vi legge en plan for hvordan vi skal gjenåpne samfunnet. Hvordan vi skal gjøre det vil vi komme tilbake til i slutten av mars, sier Høie.

Han advarer mot å lette på tiltakene for tidlig fordi det kan sette oss i en situasjon hvor vi mister kontrollen over smittespredningen.

Skal vurdere ny vaksinestrategi

Tirsdag leverte Folkehelseinstituttet sine innspill om endring av vaksinestrategien til Helsedepartementet, ifølge Dagbladet.

Flere kommuner har bedt om at kommuner med høyt smittetrykk bør få flere vaksinedoser enn dem med lite eller ingen smitte.

Blant annet har byrådsleder i Oslo Raymond Johansen flere ganger tatt til orde for å prioritere bydelene med høyest smittetrykk.

FHI har vurdert hvordan en geografisk skjevfordeling av vaksiner vil påvirke pandemien.

Regjeringen kom ikke med endringer i strategien på dagens pressekonferanse siden de ennå ikke har mottatt anbefalingene fra FHI.

– Vi har drøftet milige løsninger hvis man skal gå for en geografisk skjevfordeling og vi har pekt på ulemper og fordeler, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Helseminister Bent Høie sier en beslutning om ny strategi ikke er et svar med to streker under, men at regjeringen skal ta en totalvurdering før de eventuelt endrer kurs.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier Norge må forberede seg på at det kan komme nye og mer smittsomme virusvarianter.

– Det betyr at strategien vi har jobbet med, også kalt TISK-stategien, må intensiverers ytterligere, sier Guldvog.

– Det innebærer at vi kan bruke hurtigtester systematisk ved gjenåpning av aktiviteter som skoler, høyskoler og universiteter.

Økende smittetrend

Onsdag våknet Norge opp til 390 nye smittetilfeller. 164 flere enn dagen før og 104 flere enn samme dag i forrige uke.

I Oslo var tallet 155 smittede. Det er 50 mer enn gjennomsnittet de siste sju dagene.

Folkehelseinstituttet sier til VG at økningen kan være mindre alvorlig enn den gir inntrykk av.

Det er utbrudd i Oslo og Agder som trekker tallene opp.

– Det meste av smitten er knyttet til kjente utbrudd. Det kan gjøre situasjonen litt mindre alvorlig enn det tallene ser ut til. For landet som helhet er smittesituasjonen stabil, sier fagdirektør Frode Forland til avisen.

I sin ukesrapport skriver FHI at smittespredningen er stabil og at R-tallet 1. februar lå på rundt 1. I Oslo er R-tallet anslått til å være 1,4.

Den engelske virusvarianten står for cirka 20-30 prosent av smittetilfellene.

– Når det gjelder Norge antar vi at den engelske varanten vil utgjøre over halvparten av tilfellene i løpet av svært kort tid, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Anbefaler lettelser for eldre

Helsedirektoratet og FHI skriver i sine faglige anbefalinger til regjeringen onsdag at fullvaksinerte eldre bør få lettelser fra tiltakene.

Personer i risikogruppen som er ferdig vaksinert bør nå kunne leve mindre tilbaketrukket, men bør fortsatt følge nasjonale og lokale smitteverntiltak, anbefaler de.

I praksis betyr det at denne gruppen kan leve som den øvrige, uvaksinerte befolkningen.

Disse rådene gjelder fra to uker etter at man har satt den siste vaksinedosen.

Personer med nedsatt immunforsvar, eller der man mistenker at vaksinen ikke har hatt full effekt, må vurderes individuelt av lege.

Vaksineproblemer

Tirsdag ble det kjent at vaksineprodusenten AstraZeneca også i andre kvartal sliter med å levere like mange doser som lovet.

En EU-tjenestemann opplyser til Reuters at den britiske vaksineprodusenten hadde forpliktet seg til å levere 180 millioner doser til EU i andre kvartal, men at leveransen kun blir halvparten av dette.

Mandag ble det kjent at AstraZeneca ikke klarer å levere så mange vaksiner til Norge som lovet i uke 8. Antallet doser som forventes til Norge i uke 8 ble søndag kveld endret fra 65.565 doser til 40.800.

12. februar opplyste helseminister Bent Høie at Norge regnet med å få over 1,6 millioner doser av AstraZeneca i andre kvartal. Det er usikkert hva dette antallet blir nå.

– Denne usikkerheten har vi vært kjent med, og den er derfor tatt høyde for i FHIs vaksinescenarier, sier Høie.

Samtidig har Pfizer/Biontech blitt enige med EU om en ekstraleveranse på 200 millioner doser. Av dette får Norge 2,24 millioner doser og mulighet for å få ytterligere 1,2 millioner.