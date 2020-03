Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Norge har nå det høyeste antallet permitterte og arbeidsledige siden andre verdenskrig. Kampen for å slå ned smitten, skaper store problemer for bedrifter og enkeltmennesker over hele landet, sier statsminister Erna Solberg (H)

Ny fredag, ny krisepakke.

Norsk økonomi rystes av både nasjonale og internasjonale korona-tiltak, og behovene for tiltak ser foreløpig ikke ut til å ende på en stund.

Tidligere i dag lanserte regjeringen en form for kontantstøtte til bedrifter som har fått kraftig fall i omsetningen:

Nå kommer kontantstøtten til bedriftene

Nå kommer ytterligere tiltak rettet mot næringslivet, særlig små og mellomstore bedrifter.

Tiltakene legges fram av statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Penger til innovasjon og forskning

Som Dagens Næringsliv skrev i går, vil deler av tiltakene som lanseres nå kl. 12 gå til gründere og oppstartsmiljøer.

2,5 milliarder kroner i tilskudd til unge vekstbedrifter

Innovasjon Norges ramme for innovasjonslån øker fra 1,6 mrd. kroner til 3 mrd. kroner

300 millioner kroner skal legges i et rentestøttefond

50 millioner kroner skal gis som tilskudd til private innovasjonsmiljøer

250 millioner kroner til næringsrettet forskning via Forskningsrådet

1 mrd. kroner ekstra til det statlige investeringsfondet Investinor. Dette fondet går inn som partner sammen med private investorer for å styrke bedrifter i vekst.

Et annet tiltak er at den lave satsen i momsen, som tidligere ble kuttet fra 12 til 8 prosent, nå kuttes videre til 7 prosent.

Krisepakke etter krisepakke

Siden korona-tiltakene for alvor slo inn i norsk økonomi, har de økonomiske støttetiltakene kommet på løpende bånd.

En rekke tiltak er innført for å gjøre permitteringsregelverket gunstigere både for arbeidstakere og bedrifter. Mange av regelendringene innebærer at staten tar en større del av regninga.

En ny runde med tiltak inneholdt blant annet midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften samt støtteordninger for kultur – og idrettssektoren. Luftfarten har fått sin egen krisepakke.

I tillegg har staten stilt 100 milliarder kroner til rådighet i to store låneordninger. Poenget er å sikre bedriftene tilgang på lån i en tid der private aktører er mer tilbakeholdne med å låne penger.