Pubeier føler seg nummen og apatisk før svar om lønnsstøtte

Carsten Tourrenc beskriver seg selv som apatisk og nummen nå.

Han er daglig leder ved musikk-kafeen Antikvariatet i Trondheim, og dermed en del av bransjen som rammes hardest etter at regjeringen innførte nye, inngripende koronaregler.

Meteren er tilbake. Skjenkestopp fra midnatt er et faktum, igjen. Folk anbefales å være mindre sosiale.

Men det er ingen nedstenging, understreker myndighetene.

– Helt fra begynnelsen av pandemien, har jeg vært lei av mellomløsninger fra styresmaktene. De lar oss være åpne – men forteller publikummet vårt at det egentlig ikke er greit å gå ut. De fjerner driftsgrunnlaget mitt og forventer samtidig at vi skal opprettholde arbeidsplassene, sier Tourrenc.

Nå ber han og resten av bransjen om at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) får en lønnsstøtteordning på plass snarest.

Mange frykter de må permittere

En medlemsundersøkelse fra NHO viser at mange står i den situasjonen nå. 2088 har svart på undersøkelsen onsdag og torsdag. NRK har fått resultatet.

7 prosent svarte at de har måttet permittere ansatte de siste ukene.

svarte at de har måttet permittere ansatte de siste ukene. 35 prosent svarte at det kan bli aktuelt å permittere om kort tid på grunn av korona.

40 prosent av bedriftene med færre enn ni ansatte svarte at de vil permittere om kort tid.

– Jeg må holde åpent for å sikre mine ansatte en inntekt. Takk gud for at vi har spart opp litt penger så vi tåler dette. Det kommer til å bli mye tørking av støv på de ansatte i desember, sier Tourrenc.

Vestre møter partene fredag – men kan ikke love noe

NHO, LO og Virke krever en lønnsstøtteordning.

Torsdag kveld varsler næringsminister Vestre at han og finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal møte partene til et nytt møte fredag. De skal diskutere de konkrete forslagene som er kommet. Det innebærer blant annet forslaget om lønnsstøtteordning.

Poenget med en slik ordning, er å holde på ansatte. Bedrifter får da penger for å lønne folk – fremfor å permittere dem.

Også Støre-regjeringens samarbeidspartner har begynt å legge press på regjeringen og krever en ordning med lønnsstøtte.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) forstår at utelivsbransjen er frustrert. Han skal møte NHO, LO og Virke for møte fredag. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi skal se på flere ulike modeller som kan bidra til å holde folk i jobb, spesielt i næringene som er spesielt berørt. Vi ønsker å finne gode løsninger sammen med partene, sier Vestre til NRK om fredagens møte.

Regjeringen har allerede innført en kompensasjonspakke, understreker han.

– Mange vil ha en lønnsstøtteordning. Får de det?

– Vi vurderer flere tiltak i tillegg til de kraftfulle økonomiske pakkene vi allerede har iverksatt. Målet er at vi skal ha samtaler for å finne gode løsninger, sier Vestre.

Og løsningen må på plass svært raskt, fastslår utestedseier Kim Søyland:

– Det må skje før helgen, rett og slett.

Har allerede permittert flere

Søyland er daglig leder i byOslo Group, som driver seks serveringssteder. Etter tirsdag har han allerede vært nødt til å sende ut permitteringsvarsler. Han er stygt redd det blir flere, og sier det haster å få en lønnsstøtteordning på plass.

Kim Søyland har vært nødt til å permittere ansatte. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Skjer det ikke noe før mandag, kommer det mange permitteringer. Jeg snakker ikke på vegne av mitt selskap, men på vegne av bransjen generelt.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, mener lønnsstøtteordningen må være klar innen få timer.

Men hvor lang tid det vil ta å få eventuelle nye løsninger på plass i samråd med partene, kan ikke statsråd Vestre svare på:

– Vi må gjøre dette skikkelig, ordentlig og grundig.

Høyeste antall siden mars 2020

– Det ropes om en rask avklaring om lønnsstøtteordning, slik at man unngår permitteringer, sier Almlid i NHO.

– 7 prosent av bedriftene dine sier de ikke har permittert. Hvorfor haster det sånn?

– Fordi 35 prosent varsler mulige permitteringer hvis det ikke kommer ordninger. Så dette er en veldig viktig påminnelse om at her må det komme på plass ordninger rimelig raskt for å ta vare på de ansatte, sier Almlid.

Han understreker at antallet som varsler permitteringer ikke har vært høyere siden mars 2020.